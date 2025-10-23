  • пʼятниця

Клуб

Студенти, які склали військову присягу, стають резервістами, — Сухопутні війська

Студенти, які склали військову присягу, стають резервістами. Фото: ЕспресоСтуденти, які склали військову присягу, стають резервістами. Фото: Еспресо

Усі українські студенти, які успішно пройдуть базову загальну військову підготовку (БЗВП) та складуть присягу, автоматично набудуть статусу резервістів.

Про це розповів голова ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, в інтерв'ю «Телеграф».

Тимочко пояснив, що статус резервіста студенти отримують після складання військової присяги, незалежно від їхнього віку.

— Вони стають резервістами, коли складуть військову присягу. Скільки їм років значення не має. Після 25 років ці люди підлягають призову за умови, що їхній соціальний статус, стан здоров’я та інші критерії відповідають вимогам відбору — тоді вони стають військовозобов’язаними. Якщо ж їх не призвуть одразу, вони залишатимуться в людському резерві доти, доки не настане потреба або мобілізація, — розповів Іван Тимочко.

Водночас Тимочко наголосив, що проходження БЗВП не надає студентам автоматичного пріоритету при призові.

Крім того, рішення про мобілізацію та залучення конкретних осіб ухвалюватиметься на основі потреби армії у фахівцях та спеціальностях, а також критеріїв відбору, визначених військовим командуванням.

Базову загальну військову підготовку проходять абітурієнти та студенти вишів. При цьому, це не загальний військовий вишкіл, який проходять мобілізовані у навчальних центрах або під час отримання військової спеціальності.

Раніше, у Міністерстві освіти і науки зазначали, що курс базової військової підготовки, не повинен бути обов’язковим для всіх студентів. Заступник міністра освіти Михайло Винницький заявив, що нинішній підхід створює корупційні ризики та загрозу масового саботажу.

Читайте також:

новини

У Миколаєві невідомі пошкодили пам’ятник адміралу Макарову

Світлана Іванченко
новини

Логістика під час війни: Одещина увійшла в топ-регіонів за кількістю компаній

Світлана Іванченко
новини

Як провести тиждень у Миколаєві: вистави, концерти, кіно та сімейний відпочинок

Марія Хаміцевич
новини

Російські спецслужби замовили підпал будівлі суду Миколаєва: його капремонт обійдеться держбюджету у ₴5,6 млн

Аліса Мелік-Адамян
новини

Рада підтримала в першому читанні держбюджет-2026: громадам залишають 64% ПДФО

Аліна Квітко
