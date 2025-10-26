  • неділя

    26 жовтня, 2025

  • 14.3°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 26 жовтня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 14.3° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У «Миколаївоблтеплоенерго» відзвітували про заміну понад 7 км тепломереж і ремонт 12 котелень

Заміна темломережі біля будинків на Курортній. Фото: Миколаївська міська радаЗаміна темломережі біля будинків на Курортній. Фото: Миколаївська міська рада

ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» завершило підготовку до опалювального сезону.

Про це повідомив директор підприємства Микола Логвінов під час прямого ефіру у соцмережах.

За його словами, роботи розпочали одразу після завершення минулого опалювального сезону. За літній період підприємство побудувало 7,4 кілометра нових теплових мереж, провело гідравлічні випробування 440 кілометрів трубопроводів, виконало всі необхідні аварійні ремонти та відремонтувало 12 котелень.

— Ми побудували 7,4 кілометрів теплових мереж та провели гідравлічні випробування 440 кілометрів теплових мереж. Також виконали всі аварійні ремонти та відремонтували 12 котелень та відремонтували котли, — розповів Микола Логвінов.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Микола Логвінов відзначив, що більшість котелень оснащені потужними генераторами. Це дасть можливість забезпечувати стабільне теплопостачання навіть у разі тривалих відключень електроенергії.

Керівник підкреслив, що підприємство повністю готове до старту опалювального сезону.

Нагадаємо, що у Миколаєві планують змінити тарифи для підприємств, що постачатимуть тепло у Миколаєві та районі в опалювальний сезон 2025-2026 років.

Як відомо, опалювальний сезон в Україні розпочнеться вчасно, згідно з графіком. У міністерстві енергетики уточнили, що зазначені в урядовій постанові дати: з 1 листопада по 31 березня, стосуються не подачі тепла в будинки, а регулювання ринку природного газу.

Раніше, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначав, що старт опалювального сезону у Миколаєві хочуть відтермінувати і запустити тепло пізніше. Таку необхідність пояснюють в цілях економії.

Також читайте матеріал «МикВісті»: «Ця зима може бути складнішою»: як Миколаїв готується до опалювального сезону».

Реклама

Читайте також:

новини

Кім запевнив, що у наступному році відбудова гімназії №2 буде завершена, але чи заклали на це кошти — не відповів

Аліса Мелік-Адамян
новини

Укроборонпром вже місяць не може визначитись, кого призначити гендиректором «Зорі» після конкурсу

Катерина Середа
новини

Сєнкевича спитали про позбавлення громадянства Труханова: «Хто я, щоб коментувати рішення президента?»

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Це навіть не 10 річних бюджетів міста», — мер про вартість заміни старих труб водомережі Очакова

Юлія Бойченко
новини

Кім, Сєнкевич і Терехов провели у Миколаєві воркшоп прифронтових міст: «Політики тут немає»

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

На Миколаївщині під час руху загорілася вантажівка

Київ вдруге за добу зазнав атаки: троє загиблих, десятки поранених