В Україні рівень дитячого стресу зріс на 10% за останній рік, — дослідження

Ментальний стан українських дітей погіршується під час війни. Ілюстративне фото: nus.org.ua

Психологічний стан українських дітей залишається однією з найуразливіших сфер у період повномасштабної війни. За останній рік рівень дитячого стресу зріс на 10%.

Про це свідчать результати спільного дослідження Rating Group і UNICEF.

Зазначається, що у 2024 році 27% дітей мали високий або підвищений рівень стресу. Восени 2025-го цей показник сягнув 37%. Найвищий рівень емоційного напруження зафіксовано серед дівчат 10–13 років — 40% із них відчувають сильну тривогу та втому.

Експерти пояснюють, що у цьому віці підлітки вже усвідомлюють небезпеку, але ще не мають сформованих механізмів подолання стресу. Через це серед дітей частіше проявляються розчарування, тривожність та апатія.

Дослідження також виявило тісний зв’язок між емоційним станом дітей і їхніх батьків.

«У кожній п’ятій сім’ї домінуючі відчуття батьків і дітей збігаються — найчастіше це хвилювання. Тривожність дорослих часто передається дитині, посилюючи її власний стрес», — зазначається у дослідженні.

Психологи наголошують, що діти, які відкрито говорять із батьками про свої переживання, мають удвічі нижчий рівень стресу. Допомагають також хобі, творчість і спорт, які знижують напруження та відновлюють внутрішній баланс.

Найвищу стресостійкість демонструють діти, які проводять час активно, поза гаджетами. Натомість надмірне перебування в телефоні чи за комп’ютером зменшує здатність адаптуватися до складних обставин.

«Регулярні спортивні або спільні з батьками заняття стають найкращим способом зменшення напруги, тоді як надмірне перебування у телефоні чи за комп’ютером, навпаки, знижує здатність до адаптації», — зазначать психологи.

Фахівці підкреслюють, що ментальне здоров’я дітей у воєнний час безпосередньо залежить від атмосфери в сім’ї, рівня тривожності батьків і доступу до стабільного безпечного простору.

Методологія дослідження:

Період проведення: 3–7 жовтня 2025 року.

Метод опитування: CATI > CAWI (Computer-Assisted Telephone Interview — телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера; CAWI — онлайн-опитування). На першому етапі (CATI) дослідники контактували з батьками, які надавали згоду на участь дітей. На другому етапі діти проходили опитування за персональним онлайн-посиланням. Після цього батьки також отримували запрошення заповнити власну анкету.

Розмір вибірки: 2531 респондент. З них 1572 — діти віком 10–18 років, 959 — їхні батьки. Майже 900 дітей взяли участь у дослідженні повторно в лонгітюдному форматі.

