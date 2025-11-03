Велика Британія передала Україні далекобійні ракети для ударів по Росії

Велика Британія передала Україні нову партію ракет Storm Shadow. Ілюстраційне фото: AP Photo / Lewis Joly

Велика Британія передала Україні нову партію далекобійних крилатих ракет Storm Shadow, які країна розробила спільно з Францією. Скільки саме ракет отримала Україна, невідомо.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

За словами співрозмовників видання, допомогу відправили напередодні зими, оскільки Лондон занепокоєний тим, що Росія може посилити атаки на українську цивільну інфраструктуру в холодний період.

Це рішення ухвалили після того, як президент США Дональд Трамп знову виключив можливість передачі Україні ракет Tomahawk.

Bloomberg зазначає, що ракети Storm Shadow допомагають українським силам вражати важливі цілі на території Росії. У жовтні українські військові повідомили, що за допомогою цих ракет вдарили по Брянському хімічному заводу. Це був перший підтверджений удар Storm Shadow по Росії після повернення Трампа до Білого дому.

Британський уряд не розкриває, скільки саме ракет Storm Shadow передано Україні від початку повномасштабного вторгнення і не повідомляє про такі поставки регулярно.

Нагадаємо, 24 жовтня у Лондоні пройшло засідання «коаліції рішучих» — об’єднання країн, які координують військову підтримку України у війні з Росією. Під час спільного виступу з лідерами країн «коаліції рішучих» і генеральним секретарем НАТО прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про прискорення програми постачання понад 5 тисяч багатоцільових ракет Україні.

Раніше Велика Британія передала Україні понад 85 тисяч безпілотників упродовж шести місяців 2025 року.