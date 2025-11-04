Голова НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко . Колаж: «МикВісті»

Голова НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко закликав українців відповідальніше ставитися до споживання електроенергії в умовах осінньо-зимового періоду. Він порадив не нагрівати помешкання до звичних 20-22°C, а натомість одягати тепліше, щоб зменшити навантаження на енергосистему.

Про це він заявив в ефірі «Єдиного телемарафону».

— Побутові споживачі, які є зараз найбільшим споживачем електроенергії в Україні, мають в першу чергу змінювати свою поведінку. Потрібно не доводити температуру в приміщеннях, мабуть, до тих максимально комфортних 20-22°C, а вдягнути додатковий светр і цим допомогти нашій енергосистемі впоратися з тими викликами, в яких ми працюємо, — зауважив очільник «Укренерго».

За його словами, у жовтні на тлі відсутності опалення та прохолодної погоди більшість побутових споживачів перейшли на опалення кондиціонерами та обігрівачами, що збільшило споживання електроенергії на 25%. На думку Віталія Зайченка, це дуже б’є по енергосистемі України, особливо під час проблем з генерацією електрики після російських ударів.

Голова НЕК «Укренерго» додав, що старт опалювального сезону для житлового сектору покращить ситуацію.

— Однак з урахуванням подальшого зниження температури, значного зниження споживання не буде, — підсумував він.

Нагадаємо, у Миколаєві з 30 жовтня розпочався опалювальний сезон, проте лише у закладах охорони здоров’я, освіти та соціально-культурної сфери.