Жителів Миколаївщини попередили про погодинні відключення електрики 8 листопада

Відключення світла. Фото: «МикВісті»

На Миколаївщині з 08:00 до 21:00 години діятимуть погодинні графіки відключення світла.

Про це повідомили в АТ «Миколаївобленерго».

У розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

1.1 – 11:30 - 15:00;

1.2 – 11:30 - 15:00;

2.1 – 15:00 - 18:30;

2.2 – 18:30 – 19:30;

3.1 – 18:30 – 21:30;

3.2 – 18:30 – 21:30;

4.1 – 08:00 – 11:30;

4.2 – 08:00 - 11:30;

5.1 – 15:00 - 18:30;

5.2 – 15:00 - 18:30;

6.1 – 15:30 - 17:30;

6.2 – 13:30 - 15:00.

У Миколаївобленерго наголосили, що час відключення вказано з урахуванням періоду включення та відключення «черги.підчерги» (на графіку ГПВ це «жовті» години).

Актуальну інформацію за адресою можна знайти на офіційному сайті.

