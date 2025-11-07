Жителів Миколаївщини попередили про погодинні відключення електрики 8 листопада
Ірина Олехнович
19:00, 07 листопада, 2025
На Миколаївщині з 08:00 до 21:00 години діятимуть погодинні графіки відключення світла.
Про це повідомили в АТ «Миколаївобленерго».
У розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:
- 1.1 – 11:30 - 15:00;
- 1.2 – 11:30 - 15:00;
- 2.1 – 15:00 - 18:30;
- 2.2 – 18:30 – 19:30;
- 3.1 – 18:30 – 21:30;
- 3.2 – 18:30 – 21:30;
- 4.1 – 08:00 – 11:30;
- 4.2 – 08:00 - 11:30;
- 5.1 – 15:00 - 18:30;
- 5.2 – 15:00 - 18:30;
- 6.1 – 15:30 - 17:30;
- 6.2 – 13:30 - 15:00.
У Миколаївобленерго наголосили, що час відключення вказано з урахуванням періоду включення та відключення «черги.підчерги» (на графіку ГПВ це «жовті» години).
Актуальну інформацію за адресою можна знайти на офіційному сайті.
Нагадаємо, раніше в «Миколаївелектротранс» повідомляли, що електротранспорт у Миколаєві може курсувати з затримками через введенням погодинних відключень електроенергії.
