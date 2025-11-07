  • пʼятниця

Клуб

Жителів Миколаївщини попередили про погодинні відключення електрики 8 листопада

Відключення світла. Фото: «МикВісті»Відключення світла. Фото: «МикВісті»

На Миколаївщині з 08:00 до 21:00 години діятимуть погодинні графіки відключення світла.

Про це повідомили в АТ «Миколаївобленерго».

У розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

  • 1.1 – 11:30 - 15:00;
  • 1.2 – 11:30 - 15:00;
  • 2.1 – 15:00 - 18:30;
  • 2.2 – 18:30 – 19:30;
  • 3.1 – 18:30 – 21:30;
  • 3.2 – 18:30 – 21:30;
  • 4.1 – 08:00 – 11:30;
  • 4.2 – 08:00 - 11:30;
  • 5.1 – 15:00 - 18:30;
  • 5.2 – 15:00 - 18:30;
  • 6.1 – 15:30 - 17:30;
  • 6.2 – 13:30 - 15:00.

У Миколаївобленерго наголосили, що час відключення вказано з урахуванням періоду включення та відключення «черги.підчерги» (на графіку ГПВ це «жовті» години).

Актуальну інформацію за адресою можна знайти на офіційному сайті.

Нагадаємо, раніше в «Миколаївелектротранс» повідомляли, що електротранспорт у Миколаєві може курсувати з затримками через введенням погодинних відключень електроенергії.

На Миколаївщині 6 листопада діятимуть погодинні відключення світла
Додаткове відключення світла у Миколаєві: без електрики буде ще дві черги
На Миколаївщині 7 листопада будуть погодинні відключення світла
новини

Через посуху й заморозки на Миколаївщині загинули понад 100 тис. га посівів, — ОВА

Світлана Іванченко
новини

У Миколаєві оголосили відбір проєктантів для відбудови 20 будинків

Альона Коханчук
новини

Міськрада хоче до кінця року затвердити нові правила конкурсу на сортування сміття в Миколаєві

Аліна Квітко
новини

У Центральному районі Миколаєва за рік відремонтували 22 ділянки доріг приватного сектору: витратили понад ₴20 млн

Анна Гакман
новини

Прокуратура Миколаївщини планує закупити 75 системних блоків і 11 сканерів за ₴1,6 млн

Аліса Мелік-Адамян
На Миколаївщині 7 листопада будуть погодинні відключення світла
Додаткове відключення світла у Миколаєві: без електрики буде ще дві черги
На Миколаївщині 6 листопада діятимуть погодинні відключення світла

