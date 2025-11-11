Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
6:20, 11 листопада, 2025
-
У вівторок, 11 листопада, у Миколаєві відбудуться планові відключення світла через проведення ремонтних робіт.
Про це повідомили в «Миколаївобленерго».
З 10:00 до 16:00 без світла залишаться жителі:
-
вул. Військова, 10;
-
вул. Військова, 11;
-
вул. Набережна, 2;
-
вул. Майстерська;
-
вул. Теслярська;
-
вул. Безіменна;
-
вул. О. Вадатурського;
-
вул. Шевченка;
-
вул. П. Скоропадського.
Окремо з 09:00 до 17:00 через капітальний ремонт, світла не буде по вулиці Казарського.
Також з 09:00 до 17:00 плановий ремонт проводитимуть за адресами:
-
вул. Вторга;
-
вул. Карла Кнорре;
-
вул. Софіївська.
Енергетики закликають мешканців з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та завчасно підготуватися до відключення світла.
Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua
Нагадаємо, що у «Миколаївобленерго» оприлюднили попередній графік погодинних відключень електрики на 11 листопада, миколаївці залишаться без світла до 14 годин.
Детальніше про те, як регіон планує витримати зимовий період можна прочитати у статті «МикВісті»: «Ця зима може бути складнішою»: як Миколаїв готується до опалювального сезону».
