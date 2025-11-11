  • вівторок

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення електроенергії. Ілюстративне фото: «МикВісті»Відключення електроенергії. Ілюстративне фото: «МикВісті»

У вівторок, 11 листопада, у Миколаєві відбудуться планові відключення світла через проведення ремонтних робіт.

Про це повідомили в «Миколаївобленерго».

З 10:00 до 16:00 без світла залишаться жителі:

  • вул. Військова, 10;

  • вул. Військова, 11;

  • вул. Набережна, 2;

  • вул. Майстерська;

  • вул. Теслярська;

  • вул. Безіменна;

  • вул. О. Вадатурського;

  • вул. Шевченка;

  • вул. П. Скоропадського.

Окремо з 09:00 до 17:00 через капітальний ремонт, світла не буде по вулиці Казарського.

Також з 09:00 до 17:00 плановий ремонт проводитимуть за адресами:

  • вул. Вторга;

  • вул. Карла Кнорре;

  • вул. Софіївська.

Енергетики закликають мешканців з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та завчасно підготуватися до відключення світла.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Нагадаємо, що у «Миколаївобленерго» оприлюднили попередній графік погодинних відключень електрики на 11 листопада, миколаївці залишаться без світла до 14 годин.

Детальніше про те, як регіон планує витримати зимовий період можна прочитати у статті «МикВісті»: «Ця зима може бути складнішою»: як Миколаїв готується до опалювального сезону».

