До 14 годин без електрики: у Миколаєві опублікували графіки відключень світла на 11 листопада

Відключення світла. Архівне фото: «МикВісті»Відключення світла. Архівне фото: «МикВісті»

У Миколаєві 11 листопада, в залежності від черги, прогнозують для споживачів від 8 до 14 годин без світла.

У «Миколаївобленерго» оприлюднили попередній графік погодинних відключень електрики на вівторок, 11 листопада. Обмеження діятимуть протягом усієї доби — з 00:00 до 23:59.

Час відключення вказаний з урахуванням перехідних «жовтих» годин — моментів переключення між включенням та вимкненням.

  • 1.1 – 07:30–13:00; 16:30–20:00; 23:30–00:00

Всього: 9 год 30 хв

  • 1.2 – 07:30–13:00; 16:30–21:30

Всього: 10 год 30 хв

  • 2.1 – 06:00–09:30; 13:00–20:00; 23:30–00:00

Всього: 11 год

  • 2.2 – 00:00–02:30; 08:30–13:00; 16:30–20:00; 23:30–00:00

Всього: 11 год

  • 3.1 – 02:30–06:00; 09:30–16:30; 20:00–21:30

Всього: 12 год

  • 3.2 – 02:30–06:00; 09:30–16:30; 20:00–23:30

Всього: 14 год

  • 4.1 – 06:00–09:30; 16:30–21:30

Всього: 8 год 30 хв

  • 4.2 – 00:00–02:30; 09:30–16:30; 20:00–23:30

Всього: 13 год

  • 5.1 – 02:30–06:00; 13:00–20:00; 23:30–00:00

Всього: 11 год

  • 5.2 – 02:30–06:00; 09:30–13:00; 20:00–23:30

Всього: 10 год 30 хв

  • 6.1 – 00:00–02:30; 06:00–09:30; 13:00–18:30; 20:00–21:30

Всього: 13 год

  • 6.2 – 00:00–02:30; 06:00–09:30; 13:00–16:30; 20:00–23:30

Всього: 13 год

Актуальна інформація за адресою — тут: https://off.energy.mk.ua/

Енергетики попереджають, що ситуація може змінюватися протягом доби. Актуальний стан за вашою адресою можна перевірити на сайті: https://off.energy.mk.ua/.

Нагадаємо, раніше перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков розповів про готовність соціальної сфери міста до ймовірних тривалих відключень електроенергії та тепла через російські обстріли.

новини

Підвищення зарплат медикам в Очакові допомогло стримати відтік фахівців, — Кім

Анна Гакман
новини

Сєнкевич заявив про нестачу кадрів у Миколаєві: після війни потрібні будуть люди для відбудови

Даріна Мельничук
новини

У Миколаєві відкрили центр підтримки дітей із розладами спектра аутизму

Ірина Олехнович
новини

«При повному блекауті витримаємо місяць». У Сєнкевича розповіли про готовність Миколаєва до можливих тривалих відключень світла і тепла

Аліса Мелік-Адамян
новини

На укриття для дитячої лікарні в Миколаєві витратять додатково ₴28,8 млн

Альона Коханчук
