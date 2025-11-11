  • вівторок

    11 листопада, 2025

  • 14.4°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 11 листопада , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 14.4° Легкий дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Аварійні роботи: тимчасово змінений рух трамваїв у Миколаєві

Через аварійні роботи змінено рух трамваїв у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська радаЧерез аварійні роботи змінено рух трамваїв у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська рада

У зв’язку з аварійними роботами МКП «Миколаївводоканал» тимчасово змінено схему руху міських трамваїв.

Про це повідомила пресслужба Миколаївської міської ради.

  • Маршрут №1 — трамвай курсує від Яхт-клубу лише до вулиці 6-та Слобідська. Зворотний рейс здійснюється через вулицю Ковальську (Кузнецьку).

  • Маршрути №7 та №10 — тимчасово призупинено рух.

Зазначається, що про відновлення руху повідомлять додатково.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві через аварію на мережах підприємства «Миколаївводоканал» та погодинні відключення електроенергії тимчасово змінено рух електротранспорту.

Останні новини про: Миколаїв

Житель Одеси, який планував теракт у дворі будинку у Миколаєві, отримав 6 років тюрми
У Миколаєві зняли фільм про історію козацьких морських походів
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Реклама

Читайте також:

новини

До шкільних їдалень Миколаєва закуплять теплові шафи: управління освіти вже оголосило тендер на ₴3,4 млн

Юлія Бойченко
новини

Операція «Мідас»: НАБУ оголосили підозру сімом учасникам у справі про корупцію в енергетиці

Аліса Мелік-Адамян
новини

Миколаївська підприємиця заявила, що будує елітний бункер в Португалії зі ставком та пасовищами для «курочок та козочок»

Анна Гакман
новини

В Південноукраїнську збираються затвердити бренд міста: як він виглядатиме

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві планують збудувати укриття для дитячого паліативного центру за ₴99 мільйонів

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаїв

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
У Миколаєві зняли фільм про історію козацьких морських походів
Житель Одеси, який планував теракт у дворі будинку у Миколаєві, отримав 6 років тюрми

НАБУ оголосили підозру сімом учасникам у справі про корупцію в енергетиці

Миколаївська підприємиця заявила, що будує бункер в Португалії з пасовищами для «козочок»

2 години тому

В Південноукраїнську збираються затвердити бренд міста: як він виглядатиме

Юлія Бойченко

Головне сьогодні