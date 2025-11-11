Аварійні роботи: тимчасово змінений рух трамваїв у Миколаєві

Через аварійні роботи змінено рух трамваїв у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська рада

У зв’язку з аварійними роботами МКП «Миколаївводоканал» тимчасово змінено схему руху міських трамваїв.

Про це повідомила пресслужба Миколаївської міської ради.

Маршрут №1 — трамвай курсує від Яхт-клубу лише до вулиці 6-та Слобідська. Зворотний рейс здійснюється через вулицю Ковальську (Кузнецьку).

Маршрути №7 та №10 — тимчасово призупинено рух.

Зазначається, що про відновлення руху повідомлять додатково.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві через аварію на мережах підприємства «Миколаївводоканал» та погодинні відключення електроенергії тимчасово змінено рух електротранспорту.