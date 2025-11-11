На фронті в Україні фіксують випадки газової гангрени — хвороби часів Першої світової війни

В Україні на лінії фронту зафіксовано випадки газової гангрени серед поранених військових. Ілюстраційне фото: ВМС ЗСУ

Українські військові медики повідомляють про поодинокі випадки газової гангрени — небезпечної інфекції, яка руйнує м’язову тканину та колись масово вражала солдатів під час Першої світової війни.

Про це пише The Telegraph.

За даними медиків, спалах хвороби пов’язаний із затримками евакуації поранених. Через постійну загрозу дронів і обстрілів транспортування з поля бою часто займає години або навіть дні, що створює умови для розвитку інфекції.

Газова гангрена виникає внаслідок зараження бактеріями Clostridium, які розмножуються у тканинах, позбавлених кисню. Хвороба супроводжується сильним болем, набряками та характерним «трісканням» під шкірою. Інфекція розвивається після глибоких вогнепальних або вибухових поранень, особливо якщо медична допомога надається із запізненням.

Докторка Лінді Едвардс, старша викладачка мікробіології в Кінгс-Коледжі Лондона, пояснила, що лікування газової гангрени надзвичайно складне. Воно потребує термінового хірургічного очищення ран і внутрішньовенних антибіотиків. Без своєчасного втручання смертність може сягати майже 100%.

У виданні зазначають, що газова гангрена вважалася типовою хворобою Першої світової війни: тоді солдати воювали в брудних окопах, а допомога надходила надто пізно. Поява антибіотиків у Другу світову практично ліквідувала такі випадки, однак в умовах сучасної війни в Україні хвороба знову нагадує про себе — через затримки евакуації, дефіцит ліків і перевантаження медичних підрозділів.

«Про газову гангрену ми дізнавалися ще в школі… Але в Україні бачимо її на власні очі, бо люди залишаються з такими пораненнями без своєчасної допомоги. Їх просто неможливо доставити до лікарні достатньо швидко», — розповів волонтер-медик Алекс, який працює у Запорізькій області.

Нагадаємо, Росія вдарила двома балістичними ракетами по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. Є загиблі та поранені.