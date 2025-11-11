Військова омбудсманка Решетилова: Якщо ви досі не оновили дані в ТЦК — ви безвідповідальна людина

Військова омбудсманка Решетилова розкритикувала громадян, які не оновили дані в ТЦК. Фото: Стас Карташов / Docudays UA

Військова омбудсманка Ольга Решетилова різко розкритикувала громадян, які досі не оновили свої облікові дані у Територіальних центрах комплектування та не підготувалися до можливої мобілізації.

Про це вона написала у Facebook.

Ольга Решетилова «дивується», що деякі військовозобов’язані усе ще шоковані, коли отримують повістки або до них виникають питання від ТЦК та СП.

— Якщо до цього часу ви не оновили облікові дані, не обрали підрозділ, у якому будете проходити службу, самі не з’явилися до ТЦК, не підготувалися до того, що в будь-який момент можете стати в стрій і не завершили всі свої цивільні справи — ви не тільки правопорушник і безвідповідальний громадянин. Ви — безвідповідальна людина, якій плювати на своїх рідних, — заявила вона.

Омбудсманка наголосила, що через таку «бездвідповідальну людину» проблеми «з її хворої голови» перекладаються на посадовців і командирів, які змушені вирішувати бюрократичні питання вже після мобілізації.

— Один з останніх прикладів: батько чотирьох неповнолітніх дітей з 2022 року жодного разу не з’явився в ТЦК і не оновив дані, відповідно потрапив у розшук і був мобілізований. Так, у нього є законне право на відстрочку, яке просто треба підтвердити документально. І тепер купа людей мають включитися і витратити час для його звільнення. Таких випадків безліч. Це колосальна витрата ресурсів держави там, де їх і так катастрофічно не вистачає, — зазначила Ольга Решетилова.

Водночас вона визнала, що робота самих ТЦК далека від ідеалу і потребує реформування.

— Щодня ми маємо десятки звернень про те, що після доставлення до ТЦК військовозобов’язані зникають зі зв’язку з рідними. Це погана й антигуманна практика. Не лише тому, що громадяни мають право на зв’язок з близькими, а близькі — знати, що відбувається. А й тому, що це сильно демотивує і без того наляканого новобранця. Як показує досвід нашої роботи, відсутність зв’язку у перший період служби є однією з причин великої кількості СЗЧ. Я нещодавно працювала в одному навчальному центрі, де комбат у якості експерименту повернув телефони всім військовослужбовцям роти. Кількість СЗЧ у цій роті знизилась до нуля, — пояснила омбудсманка.

Водночас Ольга Решетилова зауважила, що співробітникам ТЦК також часто важко працювати в нинішніх умовах, адже багато хто з них «по пів року не має вихідних та відпусток».

Нагадаємо в Україні вперше з'явився військовий омбудсман, відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. На цю посаду призначили Ольгу Решетилову (Кобилянську).

Раніше, 18 вересня Володимир Зеленський підписав закон про запровадження інституту військового омбудсмана, а 19 вересня — про створення Офісу військового омбудсмана.

Цей офіс стане постійним допоміжним органом при президентові України та відповідатиме за цивільний контроль за дотриманням прав усіх складових Сил оборони.