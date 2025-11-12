  • середа

Залякували через українське походження: з окупованої Херсонщини повернули ще одну групу дітей

З окупованої Херсонщини 12 листопада повернули ще одну групу дітей. Фото ілюстративне: GettyЗ окупованої Херсонщини 12 листопада повернули ще одну групу дітей. Фото ілюстративне: Getty

З тимчасово окупованої частини Херсонщини на підконтрольну Україні територію вдалося повернули ще одну групу дітей і підлітків від 7 до 17 років. З них три дитини були позбавлені батьківського піклування.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

— Кожен і кожна з них зіштовхнулись зі страшною реальністю російської окупації — цькування, погрози та примус, — розповів він.

Так, десятирічну дівчинку залякували інші однокласники через українське походження. ЇЇ братів у садочку змушували співати російські патріотичні пісні й щомісяця здавати гроші для підтримки російської армії.

Через бездіяльність російських лікарів, ще одна дівчинка та її дворічний брат втратили маму. Через це окупаційні служби у справах дітей намагалися усілякими способами відправити їх до інтернату.

Наразі усі діти перебувають у безпеці: вони отримують психологічну та соціальну підтримку.

Повернення відбулося завдяки ініціативі Президента Володимира Зеленського «Bring Kids Back UA» та роботі команди «Save Ukraine». Наразі, повідомляється, що юнак перебуває у безпеці: з ним працюють медики та психологи.

Нагадаємо, загалом, від початку 2025 року на підконтрольну Україні територію з тимчасової окупації евакуювали вже 240 дітей.

