Клуб

На заміну вікон і дверей школи №17 у Миколаєві потрібно ₴743 тис. — міська влада шукає донора

Оновлено 13:50. У новині була допущена технічна помилка. Виправлено суму запланованих робіт з 743 мільйона гривень на 743 тисячі гривень.

Будівля школи №17 у Заводському районі Миколаєва, фото: система DREAMБудівля школи №17 у Заводському районі Миколаєва, фото: система DREAM

На заміну пошкоджених обстрілами вікон і дверей будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи №17 імені Вячеслава Саражана потрібно 743,6 тисячі гривень.

Відповідний проєкт опублікований на сайті державної системи DREAM, пишуть «МикВісті».

«Будівля технічно застаріла, не є енергоефективною. Внаслідок реалізації проєкту будівлю буде термосановано. Це дозволить досягти зменшення споживання теплової (електричної) енергії та витрат на комунальні послуги обсягом від 15% до 60%», — йдеться у техніко-економічному обгрунтуванні проєкту.

Ініціатор проєкту — Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради.

Будівля школи №17 у Заводському районі Миколаєва, фото: система DREAMБудівля школи №17 у Заводському районі Миколаєва, фото: система DREAM
Будівля школи №17 у Заводському районі Миколаєва, фото: система DREAMБудівля школи №17 у Заводському районі Миколаєва, фото: система DREAM

Роботи передбачають:

  • заміну існуючих віконних блоків з дерев′яними рамами на енергозберігаючі віконні блоки з ПВХ-профілю та двокамерними склопакетами;
  • встановлення алюмінієвого вітражу сходової клітини;
  • улаштування внутрішніх та зовнішніх укосів;
  • улаштування нових віконних відливів та підвіконних дошок;
  • відновлення оздоблення стін після робіт з демонтажу та монтажу вікон та підвіконь.

Читайте також статтю «МикВісті» «Гроші закінчились. Як відбудова школи у Миколаєві зупинилася на півдорозі».

Нагадаємо, у Миколаєві збираються закупити шкільні автобуси, щоб підвозити дітей до навчальних закладів. На це з міського бюджету планують спрямувати 3,9 мільйона гривень у 2025 році.

У навчальних закладах міста також поступово з’являються камери відеоспостереження. Їх встановлюють в сховищах на подвір’ях та в коридорах.

партнерство
Internews Europe

Цей матеріал створено в межах проєкту «Підтримка сталості українських медіа», який реалізується ГО «Миколаївський Медіа Хаб» у партнерстві з Internews Europe за фінансової підтримки Шведського агентства з міжнародного розвитку (Sida) в рамках шведської допомоги розвитку. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю ГО «Миколаївський Медіа Хаб» і не обов’язково відображає офіційну позицію Sida, Швеції чи Internews Europe.

Підтримано Швецією та SIDA

