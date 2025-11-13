На заміну вікон і дверей школи №17 у Миколаєві потрібно ₴743 тис. — міська влада шукає донора
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Юлія Бойченко
-
•
-
13:00, 13 листопада, 2025
-
Оновлено 13:50. У новині була допущена технічна помилка. Виправлено суму запланованих робіт з 743 мільйона гривень на 743 тисячі гривень.
На заміну пошкоджених обстрілами вікон і дверей будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи №17 імені Вячеслава Саражана потрібно 743,6 тисячі гривень.
Відповідний проєкт опублікований на сайті державної системи DREAM, пишуть «МикВісті».
«Будівля технічно застаріла, не є енергоефективною. Внаслідок реалізації проєкту будівлю буде термосановано. Це дозволить досягти зменшення споживання теплової (електричної) енергії та витрат на комунальні послуги обсягом від 15% до 60%», — йдеться у техніко-економічному обгрунтуванні проєкту.
Ініціатор проєкту — Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради.
Роботи передбачають:
- заміну існуючих віконних блоків з дерев′яними рамами на енергозберігаючі віконні блоки з ПВХ-профілю та двокамерними склопакетами;
- встановлення алюмінієвого вітражу сходової клітини;
- улаштування внутрішніх та зовнішніх укосів;
- улаштування нових віконних відливів та підвіконних дошок;
- відновлення оздоблення стін після робіт з демонтажу та монтажу вікон та підвіконь.
Читайте також статтю «МикВісті» «Гроші закінчились. Як відбудова школи у Миколаєві зупинилася на півдорозі».
Нагадаємо, у Миколаєві збираються закупити шкільні автобуси, щоб підвозити дітей до навчальних закладів. На це з міського бюджету планують спрямувати 3,9 мільйона гривень у 2025 році.
У навчальних закладах міста також поступово з’являються камери відеоспостереження. Їх встановлюють в сховищах на подвір’ях та в коридорах.
Цей матеріал створено в межах проєкту «Підтримка сталості українських медіа», який реалізується ГО «Миколаївський Медіа Хаб» у партнерстві з Internews Europe за фінансової підтримки Шведського агентства з міжнародного розвитку (Sida) в рамках шведської допомоги розвитку. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю ГО «Миколаївський Медіа Хаб» і не обов’язково відображає офіційну позицію Sida, Швеції чи Internews Europe.
Останні новини про: Освіта
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.