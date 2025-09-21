Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Відеоспостереження у школах: у Миколаєві поступово обладнують навчальні заклади камерами

Анатолій Петров заявив, що в школах Миколаєва встановлюють камери. Фото: МикВістіАнатолій Петров заявив, що в школах Миколаєва встановлюють камери. Фото: МикВісті

У навчальних закладах Миколаєва поступово з’являються камери відеоспостереження. Їх встановлюють в сховищах на подвір’ях та в коридорах.

 Про це повідомив заступник міського голови з соціально-гуманітарних питань Анатолій Петров під час брифінгу 19 вересня, передає «МикВісті».

За його словами, першочергово камери з’явилося у сховищах, де під час тривог перебуває найбільше дітей. Проте встановлені вони ще не у всіх закладах.

«Ми встановили камери зовнішні у закладах освіти. На територіях. І то ще не в усіх. Олександр Федорович (мер міста Олександр Сєнкевич, — прим.) дав таке доручення. Ми встановили камери у сховищах, там велика кількість дітей, і то не в усіх. Зараз плануємо встановити в коридорах закладів освіти. Я думаю, що з часом потрібно ксюди камери, не тільки в їдальнях», — сказав Анатолій Петров.

Нагадаємо, що миколаївці та підприємці тепер можуть підключати свої приватні камери до системи відеоспостереження «Безпечне місто». 

Скарги на харчуванням у школах Миколаєва

Раніше батьки учнів миколаївських шкіл у соцмережах висловлювали невдоволення безкоштовним харчуванням. За їхніми словами, порції були меншими за норму, страви подавали холодними, а посуд у шкільних їдальнях був брудним.

Директор комунально-виробничого підприємства з організації харчування у навчальних закладах Миколаєва Петро Вашеняк повідомив, що особисто перевіряв ситуацію, зокрема у 41-й школі, на яку скаржились батьки щодо кількості їжі в тарілці. За його словами, порції відповідали нормам, а на фото частина страви була прихована — наприклад, курячий нагетс лежав поверх картоплі.

Пізніше у Держпродспоживслужбі Миколаєва заявили, що до них не надходили скарги щодо неякісного харчування у шкільних їдальнях міста.

Тим часом міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич відреагував на скарги батьків заявивши, що у місті створять спеціальну комісію з представників міськради, яка контролюватиме ситуацію. 

Після цього інциденту Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області перевірило, чим годують дітей у 15 школах міста. Спеціалісти проаналізували фотозвіти зі стравами, які подавали учням.

Нагадаємо, у Миколаєві батьки учнів ліцею імені Миколи Аркаса, який тимчасово працює на базі гімназії №39, скаржаться на проблеми з харчуванням у їдальні. За їхніми словами, дітям подають порції, які не доїли школярі гімназії.

В управлінні освіти Миколаєва підтвердили, що у перші дні вересня у школі Миколаєва у каші виявили опариша.

Як відомо, що у новому навчальному році безкоштовним харчуванням у школах Миколаєва забезпечать усіх учнів — від 1 до 11 класу. Фінансування харчування відбуватиметься спільно: до 70% витрат покриває держава, решту — міський бюджет.

новини

У Миколаєві хочуть змінити систему шкільного харчування, щоб уникнути залежності від однієї компанії

Альона Коханчук
новини

У деякі школи Миколаєва привозять їжу в ланчбоксах, бо там немає обладнання для підігріву, — директор КОП

Даріна Мельничук
новини

«Вини не визнаю». Суд Миколаєва розпочинає розгляд у справі екскерівниці МСЕК Бєлякової

Аліса Мелік-Адамян
новини

Харчування дітей у школах Миколаєва обходиться щомісячно у понад ₴20 млн

Аліна Квітко
новини

Віцемер Миколаєва виправдався, що будь-яке місто в Україні не може якісно годувати 100% школярів

Катерина Середа
