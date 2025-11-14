Антон Табунщик відвідав Коблеве: обговорили наявні можливості та перспективи розвитку громади. Фото: Миколаївська обласна рада

У четвер, 13 листопада, голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик та його перший заступник, голова Ради ветеранів при Миколаївській обласній раді Ігор Щербина, голова постійної комісії обласної ради з питань екології, охорони довкілля, раціонального природокористування, туризму та рекреації Алла Ряжських, депутат Миколаївської обласної ради Володимир Погадаєв, головний спеціаліст відділу звернень і доступу до публічної інформації обласної ради Вікторія Матієнко, в.о. директора Регіонального ландшафтного парку «Тилігульський» Олександр Дьяченко з робочим візитом відвідали Коблівську територіальну громаду.

Як повідомили в Миколаївській обласній раді, під час візиту відбулася зустріч з ветеранами та членами їх родин, родинами загиблих Героїв, а також представниками місцевої влади Коблівської громади. У форматі відкритого діалогу обговорили актуальні питання соціального захисту та підтримки захисників. У фокусі — земельні та житлові питання, національно-патріотичне виховання, створення ветеранських просторів та інше.

— Досвід війни — це біль і психологічна травма для більшості українців. Однак найсильніше пізнали біль втрат, виснажливих випробувань — як моральних, так і фізичних, саме захисники. Бойовий досвід змінив їх назавжди, і всі, хто був у цей час у тилу, мають бути готовими до їхньої вразливості і підтримати інтеграцію ветеранів у громади, — зазначив Антон Табунщик.

Зі своєї сторони Ігор Щербина та Вікторія Матієнко надали учасникам зустрічі роз’яснення щодо механізмів реалізації програм підтримки, а також поділилися практичним досвідом їх впровадження в інших громадах області. Окремо зосередилися на питанні впровадження на рівні громади Карти ветерана, створеної при Миколаївській обласній раді — сучасного інструмента, що забезпечує системний підхід до надання послуг і соціальних гарантій ветеранам.

Крім того, цього дня представники обласної ради відвідали РЛП «Тилігульський», адміністрація якого доопрацювала пакет необхідних матеріалів щодо коригування меж обʼєкту у рамках Коблівської громади. Наразі матеріали, у яких враховано інтереси громади та збережено окремі земельні ділянки з високою природоохоронною цінністю, готові для передачі на розгляд Коблівській сільській раді. Подальше узгодження пакету документів дозволить розпочати розробку проєкту землеустрою щодо встановлення меж РЛП у натурі. Вирішення цього питання створить передумови для подальшого розвитку та збереження парку.

Також оглянули освітній заклад з протирадіаційним укриттям (місткість — близько 400 осіб), шкільний харчоблок (наразі перебуває на стадії будівництва), дитячий садок, інклюзивно-ресурсний центр, простір соціальної адаптації, а також пункти незламності.

— Це гарний приклад оновлення соціальної інфраструктури до сучасних стандартів. Такі проєкти вкрай важливі в умовах війни — вони створюють не лише безпечне середовище, а й простір для підтримки, навчання та розвитку дітей і дорослих. Саме так громади демонструють свою стійкість і здатність рухатися вперед, попри всі виклики сьогодення, — наголосив голова обласної ради.

