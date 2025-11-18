  • вівторок

Місцеві бюджети Миколаївщини отримали понад ₴1,6 млрд єдиного податку

Кав‘ярня у Вознесенську. Ілюстративне фото «МикВісті»Кав‘ярня у Вознесенську. Ілюстративне фото «МикВісті»

З січня по жовтень 2025 року підприємці перерахували до місцевих бюджетів Миколаївської області понад 1,6 мільярда гривень єдиного податку.

Про це повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби у Миколаївській області.

У податковій зазначають, що надходження зросли на 16,9% — це на 238,8 мільйона гривень більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Надходження розподілилися так:

  • фізичні особи-підприємці сплатили 999,5 мільйона гривень;

  • юридичні особи — 130,2 мільйона гривень;

  • сільськогосподарські виробники — 523,2 мільйона гривень.

Єдиний податок становить 17,8% усіх доходів місцевих бюджетів області.

Нагадаємо, за січень — жовтень цього року підприємства Миколаївської області перерахували до бюджетів різних рівнів 697,2 мільйона гривень податку на прибуток.

