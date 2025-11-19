  • четвер

В Україні з початку року розмінували понад 34 тис. га сільгоспземель

На місці підриву трактора на Миколаївщині сапери виявили ще одну міну. Фото: Поліція МиколаївщиниНа місці підриву трактора на Миколаївщині сапери виявили ще одну міну. Фото: Поліція Миколаївщини

В Україні в цьому році підрозділи з розмінування очистили від вибухонебезпечних предметів понад 34 тисячі гектарів сільськогосподарських земель. Загалом за цей час фахівці обстежили більше ніж 43 тисячі гектарів.

Про це повідомили в Міністерстві оборони.

Зазначається, що ухвалили кілька рішень, які мають покращити організацію та координацію протимінних робіт. Зокрема, нетехнічне обстеження сільськогосподарських територій насамперед виконуватимуть урядові оператори протимінної діяльності. На сьогодні сертифіковано 41 підрозділ сил безпеки й оборони, які мають право проводити такі роботи. У разі потреби до процесу зможуть долучати й неприбуткові організації, що працюють у сфері протимінної діяльності.

«Реалізація цих рішень забезпечить ефективну координацію між усіма суб’єктами протимінної діяльності, що є критично важливим для гарантування високої якості робіт з розмінування та підвищення рівня безпеки населення», — підкреслили у відомстві.

Раніше «МикВісті» розповідали, як демінери очищають Миколаївщину від вибухонебезпечних предметів. Слід зазначити, що у селі Степова Долина Миколаївської області наслідки військової агресії Росії залишили після себе десятки зруйнованих будинків та тисячі гектарів замінованих територій.

