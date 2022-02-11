В Николаеве спортсмены в отремонтированном бассейне «Зоря» провели тестовые заплывы.

Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич у себя на странице в Facebook.

Он указал, что теперь от пловцов ждут замечаний и предложений.

— Все недостатки и пожелания должны отработать до официального открытия, — пояснил Александр Сенкевич.

Отдельно он отметил, что в апреле должны установить дополнительное оборудование, чтобы комплекс наконец-то смог принять первых посетителей.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич анонсировал запуск работы спорткомплекса «Зоря» в феврале текущего года.

Известно, что в декабре 2021-го вице-мэр Виталий Луков заявил, что реконструкция спорткомплекса «Зоря» завершится не раньше второй половины 2022 года.

Ранее глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким сообщил, что ремонт и реставрация бассейна спорткомплекса «Зоря» намерены завершить в декабре 2021 года.

Весной 2020 года мэр Николаева Александр Сенкевич заявлял, что бассейн в спортивном комплексе «Зоря» запустят до конца того же года.

При этом в Николаевской облгосадминистрации были подписаны документы, согласно которым спорткомплекс «Зоря» переходит на баланс города Николаева. Процесс его передачи начался ещё в августе 2018 года.

Позже при реконструкции бассейна в спортивном комплексе «Зоря» обнаружили 7 трещин в чаше объекта.