Олимпийский чемпион по лыжной акробатике 2018 года, украинец Александр Абраменко, отдал все деньги, которые получил от Министерства обороны Украины за медаль Олимпиады-2022, на благотворительность.

Об этом сообщает Ассоциация спортивных журналистов Украины.

Часть средств получат волонтеры его родного Николаева. Напомним, что незадолго до начала полномасштабной войны России против Украины Александр Абраменко получил серебряную награду на Играх в Пекине в феврале. За это достижение он получил, в том числе, и 100 тысяч гривен от Минобороны. Эти средства фристайлист перечислил на нужды Украины.

Половину должны получить волонтеры Николаева, откуда он родом ъ, а остальные 50 тысяч — благотворительный фонд «Страна спорта», ныне оказывающий гуманитарную помощь пострадавшим от войны.

Как сообщает соучредитель фонда Геннадий Николайчук, спортсмен уже перечислил деньги на счет организации во время встречи в Киеве.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.