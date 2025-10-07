  • вівторок

Миколаївські спортсмени представлять область на Дефлімпіаді в Японії

Сім спортсменів з Миколаївської області виступлять на XXV літніх Дефлімпійських іграх, які цього року відбудуться у столиці Японії — Токіо. Вони змагатимуться у п’яти видах спорту.

Про це повідомили у Миколаївському регіональному центрі «Інваспорт».

Змагання триватимуть з 15 по 26 листопада. Цьогорічна Дефлімпіада буде ювілейною, адже приурочена до 100-річчя перших Ігор, що відбулися у 1924 році.

«Ці ігри є особливими, адже присвячені сторіччю Дефлімпійського руху, який бере свій початок у 1924 році», — зазначили у «Інваспорті».

Україну на Дефлімпіаді-2025 представлятимуть 295 спортсменів, які змагатимуться у 17 видах спорту. Від Миколаївщини до складу збірної увійшли семеро учасників, які виступатимуть у п’яти дисциплінах:

  • Бадмінтон — Софія Черноморова (тренер — Олександр Кунін)

  • Футбол (національна збірна) — Сергій Баєв, Сене Рогер Амаду, Ниіе Абдоуліе (тренер — Олексій Карабак)

  • Греко-римська та вільна боротьба — Андрій Косов, Віктор Антипенко (тренери — Ігор Снігір, Георгій Петков, Костянтин Васильєв)

  • Легка атлетика — Максим Кухаренко (тренер — Оксана Морозова)

Миколаївські спортсмени виступлять на ювілейній Дефлімпіаді-2025 у Токіо. Фото: «Інваспорт»Миколаївські спортсмени виступлять на ювілейній Дефлімпіаді-2025 у Токіо. Фото: «Інваспорт»
Миколаївські спортсмени виступлять на ювілейній Дефлімпіаді-2025 у Токіо. Фото: «Інваспорт»Миколаївські спортсмени виступлять на ювілейній Дефлімпіаді-2025 у Токіо. Фото: «Інваспорт»
Миколаївські спортсмени виступлять на ювілейній Дефлімпіаді-2025 у Токіо. Фото: «Інваспорт»Миколаївські спортсмени виступлять на ювілейній Дефлімпіаді-2025 у Токіо. Фото: «Інваспорт»
Миколаївські спортсмени виступлять на ювілейній Дефлімпіаді-2025 у Токіо. Фото: «Інваспорт»Миколаївські спортсмени виступлять на ювілейній Дефлімпіаді-2025 у Токіо. Фото: «Інваспорт»
Миколаївські спортсмени виступлять на ювілейній Дефлімпіаді-2025 у Токіо. Фото: «Інваспорт»Миколаївські спортсмени виступлять на ювілейній Дефлімпіаді-2025 у Токіо. Фото: «Інваспорт»
Миколаївські спортсмени виступлять на ювілейній Дефлімпіаді-2025 у Токіо. Фото: «Інваспорт»Миколаївські спортсмени виступлять на ювілейній Дефлімпіаді-2025 у Токіо. Фото: «Інваспорт»

Нагадаємо, з 3 по 5 жовтня в Індонезії відбувся молодіжний чемпіонат світу зі спортивного та бойового самбо. Україну на змаганнях представляли 27 спортсменів, серед яких були двоє представників Миколаївської області.

