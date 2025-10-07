Миколаївські спортсмени представлять область на Дефлімпіаді в Японії
- Даріна Мельничук
12:26, 07 жовтня, 2025
Сім спортсменів з Миколаївської області виступлять на XXV літніх Дефлімпійських іграх, які цього року відбудуться у столиці Японії — Токіо. Вони змагатимуться у п’яти видах спорту.
Про це повідомили у Миколаївському регіональному центрі «Інваспорт».
Змагання триватимуть з 15 по 26 листопада. Цьогорічна Дефлімпіада буде ювілейною, адже приурочена до 100-річчя перших Ігор, що відбулися у 1924 році.
«Ці ігри є особливими, адже присвячені сторіччю Дефлімпійського руху, який бере свій початок у 1924 році», — зазначили у «Інваспорті».
Україну на Дефлімпіаді-2025 представлятимуть 295 спортсменів, які змагатимуться у 17 видах спорту. Від Миколаївщини до складу збірної увійшли семеро учасників, які виступатимуть у п’яти дисциплінах:
Бадмінтон — Софія Черноморова (тренер — Олександр Кунін)
Футбол (національна збірна) — Сергій Баєв, Сене Рогер Амаду, Ниіе Абдоуліе (тренер — Олексій Карабак)
Греко-римська та вільна боротьба — Андрій Косов, Віктор Антипенко (тренери — Ігор Снігір, Георгій Петков, Костянтин Васильєв)
Легка атлетика — Максим Кухаренко (тренер — Оксана Морозова)
Нагадаємо, з 3 по 5 жовтня в Індонезії відбувся молодіжний чемпіонат світу зі спортивного та бойового самбо. Україну на змаганнях представляли 27 спортсменів, серед яких були двоє представників Миколаївської області.
