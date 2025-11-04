Юний спортсмен з Миколаївщини став срібним призером чемпіонату світу з шашок-100
22:34, 04 листопада, 2025
З 24 жовтня по 1 листопада у турецькому місті Серік проходив чемпіонат світу з шашок-100 серед юніорів та юнаків. Серед них був представник і з Миколаївської області.
Як повідомили в Миколаївській ОВА, вихованець МО ДЮСШ «ОШШК» імені М.В. Шелеста Матвєй Колєсніков виборов срібну медаль у класичній грі серед юнаків до 16 років.
Нагадаємо, раніше миколаївські спортсменки здобули нагороди на міжнародному турнірі з пара настільного тенісу у Франції.
