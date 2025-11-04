  • вівторок

    4 листопада, 2025

  • 11°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 4 листопада , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 11° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Юний спортсмен з Миколаївщини став срібним призером чемпіонату світу з шашок-100

Юний спортсмен з Миколаївщини став срібним призером чемпіонату світу з шашок-100. Фото: Миколаївська ОВАЮний спортсмен з Миколаївщини став срібним призером чемпіонату світу з шашок-100. Фото: Миколаївська ОВА

З 24 жовтня по 1 листопада у турецькому місті Серік проходив чемпіонат світу з шашок-100 серед юніорів та юнаків. Серед них був представник і з Миколаївської області.

Як повідомили в Миколаївській ОВА, вихованець МО ДЮСШ «ОШШК» імені М.В. Шелеста Матвєй Колєсніков виборов срібну медаль у класичній грі серед юнаків до 16 років.

Нагадаємо, раніше миколаївські спортсменки здобули нагороди на міжнародному турнірі з пара настільного тенісу у Франції.

Останні новини про: Миколаївщина

Бадмінтоністи Миколаївщини вибороли нагороди чемпіонату України у Києві
Збив і залишив помирати: на Первомайщині водія підозрюють у смертельній ДТП
Синоптики попереджають про сильний туман на Миколаївщині
Реклама

Читайте також:

новини

Як вони виживають? — у Миколаєві обговорюють підвищення зарплат вихователям

Аліна Квітко
новини

В Очакові проживає близько 7,5 тисячі людей: це вдвічі менше ніж до війни

Юлія Бойченко
новини

ДЖКГ Миколаєва витратить ₴24 млн на ремонт дороги на 6-й Слобідській — тепер там буде двосторонній рух

Аліса Мелік-Адамян
новини

На проєкти відбудови багатоповерхівок з бюджету Миколаєва витратили ₴9,2 млн за чотири роки

Юлія Бойченко
новини

Миколаївщині бракує коштів на створення регіонального плану управління відходами

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївщина

Синоптики попереджають про сильний туман на Миколаївщині
Збив і залишив помирати: на Первомайщині водія підозрюють у смертельній ДТП
Бадмінтоністи Миколаївщини вибороли нагороди чемпіонату України у Києві

Як вони виживають? — у Миколаєві обговорюють підвищення зарплат вихователям

В Одесі закрили клуб «Palladium» через скандал із російською музикою

7 годин тому

Від реформи до реальності: як Миколаївщина бореться зі сміттям без регіонального плану

Головне сьогодні