Юний спортсмен з Миколаївщини став срібним призером чемпіонату світу з шашок-100. Фото: Миколаївська ОВА

З 24 жовтня по 1 листопада у турецькому місті Серік проходив чемпіонат світу з шашок-100 серед юніорів та юнаків. Серед них був представник і з Миколаївської області.

Як повідомили в Миколаївській ОВА, вихованець МО ДЮСШ «ОШШК» імені М.В. Шелеста Матвєй Колєсніков виборов срібну медаль у класичній грі серед юнаків до 16 років.

Нагадаємо, раніше миколаївські спортсменки здобули нагороди на міжнародному турнірі з пара настільного тенісу у Франції.