Перевізники Словаччини готові заблокувати прикордонний пункт «Вишнє Нємецьке – Ужгород», якщо ситуація зі скасуванням системи дозволів для українських далекобійників не буде вирішена.

Про це повідомляє Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS).

Словацькі перевізники зазначають, що 7 грудня міністр транспорту Словаччини Йозеф Раж має зустрітися з перевізниками, щоб обговорити питання. Вони обурені, що західні країни ЄС не сприймають проблем серйозно і що представники ЄС вимагають від уряду Словаччини забезпечити прохідність кордонів з Україною «в директивний спосіб, ігноруючи основні права та свободи людини».

«Саме тому UNAS залишається у стані готовності до страйку, і у випадку, якщо не буде іншої альтернативи для вирішення ситуації, UNAS готовий повністю заблокувати прикордонний пункт «Вишнє Нємецьке – Ужгород» в обох напрямках», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Словаччина продовжить заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України. Крім зернових, заборону поширять також на імпорт меду, цукру, солоду та сої.

Нагадаємо, у четвер, 23 листопада, польські перевізники розпочали блокування руху вантажівок на ще одному пункті пропуску на кордоні з Україною. До цього польські перевізники заблокували рух вантажівок на пунктах пропуску: «Гребенне — Рава-Руська», «Корчова — Краківець», «Дорогуськ — Ягодин».

Крім того, польські перевізники, які протестують на кордоні, попри обіцянки блокують проходження через пункти пропуску гуманітарної допомоги та цистерн з паливом.

24 листопада Україна почала збирати дані для евакуації водіїв вантажівок, які застрягли на кордоні з Польщею. Вивозити будуть усіх, хто висловить таке бажання.

Станом на 24 листопада українсько-словацький кордон розблокований, вантажівки пропускають у штатному режимі.