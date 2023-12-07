У Новому Бузі на Миколаївщині планують відремонтувати дорожнє покриття трьох вулиць — Грушевського, Коцюбинського, Пилипа Орлика та провулку від вулиці Грушевського до перехрестя з вулицею Якова Куцого.

Про це, як пишуть «НикВести», свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

Загалом, на ремонт дороги Новобузька міська рада запланувала 1 мільйон 241 тисячу 849 гривень.

Так, 492 тисячі 270 гривень витратять на покриття по вулиці Грушевського. За ці кошти буде виконано як повну заміну частини дороги, так і ямковий ремонт певних ділянок.

Вулицю Коцюбинського планують відремонтувати за 400 тисяч 906 гривень. Тендерною документацією передбачено лише улаштування шарів щебнево-піщаної суміші.

На поточний ремонт по вулиці Пилипа Орлика міськрада заклала 268 тисяч 721 гривню. За ці кошти підрядник також має улаштувати підстильне покриття.

На ремонт провулку від вулиці Грушевського до перетину з вулицею Якова Куцого збираються виділити 79 тисяч гривень. Тендерна документація з переліком робіт, які мають бути виконані на вказаній ділянці, відсутня.

Ремонт усіх доріг переможець тендеру має завершити до 31 грудня поточного року.

Нагадаємо, поблизу Миколаєва планують побудувати об’їзну дорогу. Наразі запланований старт першого етапу — будівництво розв'язки на трасі М-14.

Разом з тим, Служба відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області оголосила тендер на проведення завершальних робіт з капітального ремонту дороги державного значення М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ.

Також нагадаємо, відбудова зруйнованих бойовими діями мостів та доріг державного значення в Миколаївській області орієнтовно коштуватиме 20,4 мільярдів гривень.

Читайте статтю «НикВести» «На відбудову потрібні мільярди: як триває ремонт зруйнованих війною мостів та доріг на Миколаївщині».