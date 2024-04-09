Марія Грачова. Скриншот з відео Миколаївської міськради

Директорка Миколаївської міської лікарні №1 на початку року подала свої декларації за 2021-2023 роки. Згідно з даними, за час від початку повномасштабної війни її річна зарплатня зменшилася на понад мільйон гривень.

Про це пишуть «НикВести» з посиланням на декларацію очільниці лікарні.

Нерухоме та рухоме майно

Марії Грачовій належить з 2015 року земельна ділянка 1000 квадратних метрів в області. З 2017 року подружжя Грачових володіє будинком у Миколаєві площею 197 квадратних метрів, який вони, згідно декларації, придбали всього за 50 тисяч гривень. Також їм належить земельна ділянка розміром 420 квадратів, яку також придбали за 50 тисяч.

Марія Грачова задекларувала автомобіль LEXUS gx460 2010 року випуску, придбаний минулоріч за 150 тисяч гривень, який належить їй з чоловіком.

Зарплатня та доходи

У 2023 році Марія Грачова заробила 524 тисячі 694 гривні, це близько 43,7 тисячі на місяць. Також вони з чоловіком продали попередню автівку за 100 тисяч гривень.

Крім того, Марія Грачова отримала дохід від компаній «Фарма Лізинг Україна» (2,7 тисячі гривень у якості лікаря-ендокринолога), яка займається працевлаштуванням та консультуванням у сфері бізнесу та управління, та від фармакомпанії «Представництво Берлін -хемі А.Менаріні Украіна гмбх» (12,4 тисячі). Її чоловік Сергій отримав 160 тисяч 622 гривні пенсії (близько 13,3 тисячі на місяць).

Зазначимо, що доходи директорки лікарні у 2023 році значно знизилися. На початку 2024 року вона подала також декларації за 2022 та 2021 роки. Згідно з ними, у перший рік великої війни Марія Грачова заробила 1,18 мільйона — це майже 100 тисяч гривень щомісячно.

До повномасштабного вторгнення, у 2021 році, коли ще були спалахи ковіду, Марія Грачова отримала 1,6 мільйона гривень зарплати — в середньому понад 137 тисяч гривень на місяць. При цьому вона за сумісництвом працювала з п’ятьма фармакопаніями, зокрема «Астразенека Україна», «Представництво Вьорваг Фарма ГМБХ», «Серв'є Україна», «Ново Нордіск Україна», «Асіно Україна». Кожна з них заплатила їй від 4 до 66 тисяч гривень.

Подружжя Грачових не задекларувало жодних грошових активів — тобто, згідно з декларацією, вони не мають готівкових або безготівкових заощаджень.

Що у деклараціях за 2023 рік?

Нагадаємо, що голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім задекларував, що володіє шістьма квартирами і двома автомобілями, а разом із дружиною зберігає готівкою понад 95 тисяч доларів і 500 тисяч гривень.

Водночас міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич подав декларацію про доходи та майно за 2023 рік: він отримав 678 тисяч гривень зарплати, а його дружина придбала три види криптовалюти.

Радники Миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича задекларували свої доходи за минулий рік — торік кожен з них заробив майже більше 300 тисяч гривень заробітної плати.

Також голови фракцій Миколаївської міської ради оприлюднили заощадження і майно за 2023 рік у щорічних деклараціях. Суттєвих змін у посадовців не спостерігається, але за цей час деякі з них придбали нерухомість, транспорт та отримали фінансову допомогу.

Свої декларації також опублікували заступники очільника Миколаївської ОВА, заступники голови Херсонської ОВА та заступники міського голови Миколаєва. Зокрема, перший заступник мера Віталій Луков у декларації за 2023 рік вказав, що отримав 31 тисячу 629 гривень за виступ на онлайн-лекції в Берліні.

Перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик, згідно декларації за 2023 рік, отримав 862 тисячі заробітної плати. В середньому це складає 72 тисячі гривень на місяць.

Свої декларації також опублікували мер Вознесенська Євгеній Величко та мер Первомайська Олег Демченко. Вознесенський міський голова задекларував 515 тисяч гривень заробітної плати, а первомайський – 1,7 мільйона гривень заробітної плати та автівку NISSAN X-TRAIL за 10 тисяч гривень.

А начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта задекларував 14 гектарів землі, чотири автомобілі та 110 тисяч доларів готівки.

Нагадаємо, що народні депутати від фракції «Слуга Народу», які у Верховній Раді представляють інтереси мешканців Миколаївської області, подали декларації про свої доходи за 2023 рік.