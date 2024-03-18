На ремонт тротуарної плитки, облаштування лавочок та урн в Южноукраїнську планують витрати 3,7 мільйона гривень.
Відповідний тендер опублікований на сайті публічних закупівель Prozorro, пишуть «НикВести».
Підрядник за 3 мільйони 743 тисячі гривень має встановити сім лавочок та сім урн, а також п'ять люків. Тротуарна фігурна плитка, яка буде використана, повинна мати товщину 40 мм та представлена у чотирьох кольорах: жовтому, білому, чорному та сірому.
Згідно з документацією, роботи з облаштування плитки повинні бути завершені до 30 червня 2024 року.
Слід зазначити, що за google-картами поточний ремонт пішохідної доріжки фігурною плиткою по вулиці Енергобудівників (від вулиці Європейська до проспекту Незалежності) орієнтовно складає 400 метрів.
«НикВести» звернулись за коментарем до КП «Служба комунального господарства», щоб уточнити, скільки метрів пішохідної доріжки буде вкладено бруківкою, проте на підприємстві не дали відповіді.
Як відомо, у 2023 році президент Володимир Зеленський звернувся до всіх представників місцевої влади в Україні з вимогою припинити виділяти бюджетні кошти на бруківку, фонтани та прикрашання міст.
Після в Миколаєві пройшли мітинги з вимогою направляти гроші з міського бюджету не на дороги та благоустрій, а на потреби Збройних Сил України.
Крім того, на Миколаївщині у Мар’ївському урочищі, що знаходиться в Баштанському районі, створюють рекреаційну зону для відпочинку місцевого населення — облаштовують доріжки з тротуарної плитки.
На ремонт тротуарної плитки, облаштування лавочок та урн в Южноукраїнську планують витрати 3,7 мільйона гривень.
Відповідний тендер опублікований на сайті публічних закупівель Prozorro, пишуть «НикВести».
Підрядник за 3 мільйони 743 тисячі гривень має встановити сім лавочок та сім урн, а також п'ять люків. Тротуарна фігурна плитка, яка буде використана, повинна мати товщину 40 мм та представлена у чотирьох кольорах: жовтому, білому, чорному та сірому.
Згідно з документацією, роботи з облаштування плитки повинні бути завершені до 30 червня 2024 року.
Слід зазначити, що за google-картами поточний ремонт пішохідної доріжки фігурною плиткою по вулиці Енергобудівників (від вулиці Європейська до проспекту Незалежності) орієнтовно складає 400 метрів.
«НикВести» звернулись за коментарем до КП «Служба комунального господарства», щоб уточнити, скільки метрів пішохідної доріжки буде вкладено бруківкою, проте на підприємстві не дали відповіді.
Як відомо, у 2023 році президент Володимир Зеленський звернувся до всіх представників місцевої влади в Україні з вимогою припинити виділяти бюджетні кошти на бруківку, фонтани та прикрашання міст.
Після в Миколаєві пройшли мітинги з вимогою направляти гроші з міського бюджету не на дороги та благоустрій, а на потреби Збройних Сил України.
Крім того, на Миколаївщині у Мар’ївському урочищі, що знаходиться в Баштанському районі, створюють рекреаційну зону для відпочинку місцевого населення — облаштовують доріжки з тротуарної плитки.