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На ремонт тротуарної плитки, облаштування лавочок та урн в Южноукраїнську планують витрати 3,7 мільйона гривень.

Відповідний тендер опублікований на сайті публічних закупівель Prozorro, пишуть «НикВести».

Підрядник за 3 мільйони 743 тисячі гривень має встановити сім лавочок та сім урн, а також п'ять люків. Тротуарна фігурна плитка, яка буде використана, повинна мати товщину 40 мм та представлена у чотирьох кольорах: жовтому, білому, чорному та сірому.

Технічне завдання для підрядника, скріншот з тендерних документів Технічне завдання для підрядника, скріншот з тендерних документів

Згідно з документацією, роботи з облаштування плитки повинні бути завершені до 30 червня 2024 року.

Слід зазначити, що за google-картами поточний ремонт пішохідної доріжки фігурною плиткою по вулиці Енергобудівників (від вулиці Європейська до проспекту Незалежності) орієнтовно складає 400 метрів.

Ремонт пішохідної доріжки фігурною плиткою по вулиці Енергобудівників, скріншот з Google-мап

«НикВести» звернулись за коментарем до КП «Служба комунального господарства», щоб уточнити, скільки метрів пішохідної доріжки буде вкладено бруківкою, проте на підприємстві не дали відповіді.

Як відомо, у 2023 році президент Володимир Зеленський звернувся до всіх представників місцевої влади в Україні з вимогою припинити виділяти бюджетні кошти на бруківку, фонтани та прикрашання міст.

Після в Миколаєві пройшли мітинги з вимогою направляти гроші з міського бюджету не на дороги та благоустрій, а на потреби Збройних Сил України.

Крім того, на Миколаївщині у Мар’ївському урочищі, що знаходиться в Баштанському районі, створюють рекреаційну зону для відпочинку місцевого населення — облаштовують доріжки з тротуарної плитки.