Директор комунального підприємства «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай

Директор комунального підприємства «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай оприлюднив річну декларацію, де вказав понад 1,1 мільйон гривень доходів за минулий 2023 рік.

«НикВести» проаналізували декларацію посадовця.

Заробітна плата та грошові активи

У 2023 році на посаді директора комунального підприємства «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай заробив 913 тисяч 655 гривень, це орієнтовно 76,1 тисяч гривень на місяць. Також посадовець отримав 241 тисячу 905 гривень від департаменту житлового-комунального господарства Миколаївської міської ради, в середньому — 20,1 тисяча гривень на місяць. Загалом заробітна плата посадовця скала 96,2 тисячі гривень.

На банківському рахунку Дмитро Чучмай зберігає 19 тисяч доларів. Інших грошових активів посадовець не має.

Нерухоме та рухоме майно

У директора КП «Миколаївські парки» залишилося дві квартири та житловий будинок у тимчасово окупованому російськими військовими Маріуполі.

Згідно з декларацією, Дмитро Чучмай з 1996 року спільно з Любов’ю Чучмай та Алесею Соловйовою є власником однієї з квартир. Ще одну квартиру площею 76,8 квадратних метрів посадовець разом з дружиною Світланою Чучмай придбали у 2017 році. З 2011 року родина Дмитра Кучма володіє будинком 70,7 квадратних метрів. 50% житла належить посадовцю, ще 50% його сину Ростиславу Чучмаю.

Їздить посадовець на автомобілі Mazda СХ-9 2020 року випуску. Дружина Світлана Чучмай є власницею легкового авто RAVON R2 2017 року.

У попередній декларації за 2022 рік посадовець вказав, що також володіє легковим автомобілем ВАЗ 212140 2010 року випуску, який придбав у 2019 році. Син Ростислав Чучмай, за даними попередньої декларації, володів автомобілем GELLY MR-7151A 2014 року випуску. Однак у 2023 році посадовець не задекларував автомобілі або доходи за продаж транспортних засобів.

Зазначимо, що посаду директора КП «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай зайняв у 2022 році.

До квітня 2021 року він очолював комунальне підприємство «Маріупольавтодор». Як писали місцеві ЗМІ, у березні мер Маріуполя Вадим Бойченко усунув його з роботи та ініціював службове розслідування. А вже за кілька днів його було звільнено. Тоді у Маріупольській міськраді розповіли, що службове розслідування підтвердило корупційні факти. Встановлено, що на підприємстві щодо змови осіб завищувалися ціни на асфальтобетонне покриття та формувалися неоформлені залишки. Дмитра Чучмая та ще двох співробітників підприємства було звільнено, а матеріали щодо них передано правоохоронцям

Що у деклараціях за 2023 рік?

Нагадаємо, що голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім задекларував, що володіє шістьма квартирами і двома автомобілями, а разом із дружиною зберігає готівкою понад 95 тисяч доларів і 500 тисяч гривень.

Водночас міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич подав декларацію про доходи та майно за 2023 рік: він отримав 678 тисяч гривень зарплати, а його дружина придбала три види криптовалюти.

Радники Миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича задекларували свої доходи за минулий рік — торік кожен з них заробив майже більше 300 тисяч гривень заробітної плати.

Також голови фракцій Миколаївської міської ради оприлюднили заощадження і майно за 2023 рік у щорічних деклараціях. Суттєвих змін у посадовців не спостерігається, але за цей час деякі з них придбали нерухомість, транспорт та отримали фінансову допомогу.

Свої декларації також опублікували заступники очільника Миколаївської ОВА, заступники голови Херсонської ОВА та заступники міського голови Миколаєва. Зокрема, перший заступник мера Віталій Луков у декларації за 2023 рік вказав, що отримав 31 тисячу 629 гривень за виступ на онлайн-лекції в Берліні.

Перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик, згідно декларації за 2023 рік, отримав 862 тисячі заробітної плати. В середньому це складає 72 тисячі гривень на місяць.

Свої декларації також опублікували мер Вознесенська Євгеній Величко та мер Первомайська Олег Демченко. Вознесенський міський голова задекларував 515 тисяч гривень заробітної плати, а первомайський – 1,7 мільйона гривень заробітної плати та автівку NISSAN X-TRAIL за 10 тисяч гривень.

А начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта задекларував 14 гектарів землі, чотири автомобілі та 110 тисяч доларів готівки.

Нагадаємо, що народні депутати від фракції «Слуга Народу», які у Верховній Раді представляють інтереси мешканців Миколаївської області, подали декларації про свої доходи за 2023 рік.