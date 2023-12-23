Президент украни Володимир Зеленський призначив стипендію пʼятикласнику з Миколаєва стипендію за перемогу у на ХІІІ Міжнародному мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка.
Відповіний наказ опублікований на сайті президента.
Загалом Володимир Зеленський призначив стипендії 39 учням та студентам, які стали переможцями конкурсу.
З Миколаєва перемогу здобув учень 5 класу Миколаївського ліцею №28 Максим Слюсаренко.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Заслужений вчитель України педагогу зі Снігурівки Олені Лавро.
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Президент украни Володимир Зеленський призначив стипендію пʼятикласнику з Миколаєва стипендію за перемогу у на ХІІІ Міжнародному мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка.
Відповіний наказ опублікований на сайті президента.
Загалом Володимир Зеленський призначив стипендії 39 учням та студентам, які стали переможцями конкурсу.
З Миколаєва перемогу здобув учень 5 класу Миколаївського ліцею №28 Максим Слюсаренко.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Заслужений вчитель України педагогу зі Снігурівки Олені Лавро.