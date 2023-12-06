Зброя від західних партнерів дозволила Україні досягти успіхів на полі бою і звільнити близько 50% окупованих після повномасштабного вторгнення територій.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров під час візиту до США в інтерв’ю телеканалу Fox News, повідомили в пресслужбі Міноборони.

— Зброя, отримана від західних партнерів, дозволила Україні досягти успіхів на полі бою і звільнити близько 50% окупованих після повномасштабного вторгнення територій. І зараз ми маємо план на 2024 рік, — зазначив Рустем Умєров.

Також він розповів, що усі розрахунки на наступний рік — це закупівлі, придбання, планування та операції, які будуть виконуватися за стандартами НАТО.

— Ми на 100% впевнені, що разом із США захищаємо національні інтереси обох наших країн. Ми говоритимемо спільною мовою, — додав Рустем Умєров.

За його словами, приєднання України до НАТО — першочерговий пріоритет Міністерства.

Стратегічна ціль України — звільнення всієї своєї території в межах міжнародно визнаних кордонів.

Міністр закликав американських партнерів продовжувати підтримку України, адже в національних інтересах США дати відсіч авторитарним режимам.

Зазначається, що серед першочергових пріоритетів Міністерства — боротьба з корупцією. З цією метою у міністерстві запущені відповідні процеси — зокрема, проводяться фінансові та юридичні аудити, які щоденно контролює Головна інспекція МОУ.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки 3 листопада виділили новий пакет військової допомоги для України. Його загальна вартість становить 425 мільйонів доларів.

Також Україна попросила США надати радари ближньої дії Sentinel, які призначені для відстеження балістичних ракет, повільних дронів, літаків і вертольотів.