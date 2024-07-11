Прапор України та прапор Данії на 8 Причалі у Миколаєві, архівне фото «НикВести»

Данії профінансує виробництво 18 українських самохідних артилерійських установок 2С22 «Богдана», які надійдуть на озброєння Сил оборони.

Про це повідомили в Міноборони Данії.

Зазначається, що уряд Данії оплатив виробництво для України дивізіону у складі 18 артилерійських установок «Богдана», які мають бути передані українським військовим «протягом найближчих місяців».

В оборонному відомстві повідомили, допомога у виробництві саме цієї зброї ґрунтується на рекомендаціях Міністерства оборони України та Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

Глава оборонного відомства Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що такі домовленості мають очевидні логістичні переваги та водночас сприяють розбудові оборонної промисловості в Україні.

«Я сподіваюся, що більше країн наслідуватимуть данську модель закупівель в Україні. Можливості українців виробляти обладнання є більшими, ніж фінансування, яке вони мають зараз», — йдеться у повідомленні.

Співпраця Данії з Миколаєвом

В березні 2022 року президент України, виступаючи перед парламентом Данії, закликав країну взяти «шефство» над Миколаєвом після завершення повномасштабної війни.

Наприкінці серпня 2022 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич і міністр у справах міжнародного розвитку Данії Флеммінг Мьоллер Мортенсен підписали меморандум про співпрацю. Меморандум передбачає спільну роботу над формуванням проєктів реконструкції та залученням інвесторів із різних країн до відновлення Миколаєва.

В січні 2023 року в Миколаєві відбулася зустріч представників Данії та України з приводу планування подальшого відновлення міста. А в липні міністр Королівства Данія оголосила новий пакет допомоги для Миколаївської області.

У вересні після зустрічі з прем’єр-міністром Метте Фредеріксен президент Володимир Зеленський анонсував відкриття в Миколаєві офісу посольства Данії в Україні.

На початку листопаду 2023 року Данія оголосила про новий масштабний пакет допомоги Україні на 40,2 мільйонів євро. Головний акцент у пакеті допомоги — на Миколаєві та Миколаївській області.

Загалом близько 60% допомоги, яку Данія спрямовує до України, надходить в Миколаїв та Миколаївську область, сказав посол Королівства Данія в Україні Олє Егберг Міккельсен. Він також заявив про бачення післявоєнної відбудови Миколаєва з дружніми умовами для пішоходів, велоінфраструктурою.

Перебуваючи в Миколаєві, посол пояснив, що Данія після закінчення повномасштабної війни допоможе Миколаєву відновити та модернізувати потужності кораблебудування.

Зокрема Данія буде відбудовувати ліцей імені Миколи Аркаса зі збереженням його автентичного вигляду. Станом на вересень 2023 року українські архітектори представили Оле Егбергу Міккельсену варіанти відбудови.

Посол також підтримав ідею створення в Миколаєві данського кварталу або парку, проте на сьогодні це питання поки що залишається на стадії ідеї.

З початку повномасштабної війни Данія надала Миколаївській області допомоги на 118 мільйонів доларів. А у 2024 році стало відомо, що уряд Королівства Данія виділить 17,2 мільйонів доларів на відбудову закладів освіти в Миколаївській області, які були зруйновані внаслідок бойових дій.