Колишній спецпризначенець Едуард Шевченко, архівне фото «НикВести»

Заводський районний суд Миколаєва продовжив термін запобіжного заходу колишньому командиру 73-го морського центру ССО та посадовцю Очаківської міської ради Едуарду Шевченку у вигляді тримання під вартою ще на 60 діб.

Відповідне рішення було ухвалене в ході засідання у четвер, 8 лютого, повідомляє кореспондент «НикВести».

Згідно з рішенням суду, Едуард Шевченко перебуватиме під вартою ще як мінімум два місяці — до 7 квітня 2024 року.

В ході засідання прокурор зачитав письмові докази долучені до справи. Необхідність продовжити запобіжний захід пояснили ризиками, зокрема, переховуванням від суду або вчиненням кримінальних правопорушень чи продовження тих, в яких фігурує підсудний.

— На сьогодні діє воєнний стан, збройна агресія РФ проти Україн триває. Враховуючи тяжкість покарання, які передбачені за вказаними статтями, те, що злочинна діяльність обвинуваченого була припинена лише за втручання правоохоронних органів, наявності трьох складів злочину, то належну процесуальну поведінку забезпечить найсуворіший запобіжний захід, а саме тримання під вартою, — заявив прокурор.

Колегія суддів заслуховує адвоката Едуарда Шевченка в ході засідання 8 лютого, фото: «НикВести»

Сторона захисту та сам Едуард Шевченко виступили проти тримання під вартою, заявивши, що ризики, на яких наголошує прокуратура, ґрунтуються лише на припущеннях і не мають доказової бази.

— У жодному з клопотань органи не дають належної оцінки стану здоровʼя Шевченка, його репутації, наявності сімʼї, постійного місця проживання, місця роботи, позитивних характеристик, заслуг перед Україною, утримання неповнолітніх дітей. Я звертаю увагу суду, що у жодному клопотанні про це не йдеться. Шевченко не судимий, до відповідальності не притягувався, єдиний годувальник сімʼї, учасник російсько-української війни на боці України, лицар орденів Богдана Хмельницького, повний кавалер орденів «За мужність», отримав інвалідність, захищаючи Батьківщину, — відповів адвокат Едуарда Шевченка.

Окрім того, захист стверджує, що відомості в ЄРДР за однією зі статей були внесені в листопаді 2023 року наприкінці досудового слідства, що також могло вплинути на рішення про подальше тримання під вартою.

В свою чергу, Едуард Шевченко знову звернувся до представників ЗМІ та попросив бути обʼєктивними у висвітленні данної справи.

— Я хочу звернути вашу увагу, щоб ви писали правдоподібно. Не треба складати про мене погану думку у громадськості. Робіть все як є, по совісті, — звернувся підсудний.

Наступне слухання справи призначили на 21 лютого.

Розгляд судом справи Едуарда Шевченка, якого звинувачують у співпраці з російськими спецслужбами та у намаганні завербувати мера Сергія Бичкова, розпочався 6 лютого.

Едуарда Шевченка затримали у березні 2023 року за фактом державної зради.

На суді він заявив, що не визнає свою провину. Також під час засідання Едуард Шевченко виступив проти, аби журналісти знімали його на фото та відеокамеру.

Варто зазначити, що він не тільки очолював відділ міськради Очакова, що відповідає за безпеку у місті, а й є колишнім командиром 73-го морського центру спецпризначення, ветераном АТО та кавалером державних орденів.

В інтерв’ю журналістам він негативно відзивався про роки своєї служби у лавах ЗСУ, через несправедливий рівень забезпечення військовослужбовців.

Як зі справою про держзраду повʼязаний мер Очакова?

Під час затримання Едуарда Шевченка у березні 2023 року СБУ повідомили, зокрема, і про те, що він намагався завербувати Сергія Бичкова.

Згідно справи, у 2023 році, коли Едуард Шевченко займав посаду керівника відділу охорони та спостереження управління ЖКГ Очаківської міської ради, він отримав завдання від Сергія Колеснікова звербувати мера для лояльного відношення. У безпосередньому спілкуванні з Бичковим у міськраді Шевченко сказав, що з мером хочуть поспілкуватись представники РФ.

«Остерегается очень сильно. Предложил через меня», — відзвітував він тоді Колеснікову після спілкування з очаківським мером.

Вже після затримання Едуард Шевченко заявив, що здивований релізом СБУ, в якому вказано, що він намагався завербувати працювати на росіян мера Сергія Бичкова.

Заступник голови ради громадського контролю Бюро економічної безпеки України Денис Жело прокоментував відсутність претензій у правоохоронців до мера Очакова Сергія Бичкова, колегу якого затримали на державній зраді. За словами Дениса Жело, міський голова Очакова Сергій Бичков «дружив по всіх напрямках з агентом російської розвідки Едуардом Шевченко».

Сам Едуард Шевченко відзначив, що вважає Сергія Бичкова найбільш ефективним мером з усіх, що були в Очакові.

Варто зазначити, що міський голова майже завжди був закритим для спілкування зі ЗМІ. Коментуючи це, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім припустив, що Сергій Бичков не звертається до громади та не звітує про результати роботи через те, що він «непублічна людина».

Гучні справи про держзраду у Миколаєві

На початку квітня 2022 року керівника Миколаївської окружної прокуратури затримали за співпрацю із окупантами. Затриманим виявився прокурор Геннадій Герман.

В січні 2023 року під час судового засідання в Приморському райсуді Одеси стало відомо, що прокурор, якого звинуватили у держзраді, передавав дані російському пропагандиському блогеру Юрію Подоляку та одному з лідерів «ДНР», польовому командиру незаконного збройного формування «ополчення Донбасу» Ігорю Бєзлєру.

Тоді прокурор-зрадник визнав, що коригував вогонь по будівлі Миколаївської обласної військової адміністрації, по якій у березні 2022 року вдарили крилатою ракетою.

28 червня 2023 року за рішенням одеського суду Германа було визнано винним у державній зраді.

10 серпня 2023 року адвокати миколаївського експрокурора подали апеляцію. 15 вересня в Одеському апеляційному суді пройшов розгляд апеляції.

Геннадія Германа також пов’язують з наведенням ракетного удару у березні 2022 року по казармах в Миколаєві, де загинула велика кількість військових.