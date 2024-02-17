У школах Миколаєва облаштували точки доступу до питної води зі свердловин. Фото: Миколаївська ОВА

У 12 закладах освіти Миколаєва облаштували свердловини задля забезпечення безкоштовною водою містян.

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

У Миколаєві облаштували свердловину. Фото: Миколаївська ОВА У Миколаєві облаштували свердловину. Фото: Миколаївська ОВА

Як повідомляє savED це вдалось створити за підтримки Plan International та за фінансування The Grundfos Foundation, Данія та Radiohjälpen Swedish Broadcasting Foundation, Швеція.

Зазначається, що завдяки встановленим системам зворотного осмосу вода є безпечною та придатною для вживання для усіх охочих. Зокрема, точки видачі облаштовані спеціальними тенами, які витримують мінусову температуру.

«Наше укриття може прийняти до 500 осіб. Через те, що осмос стоїть близько до нього, ми завжди зможемо організувати питну воду, в першу чергу, для наших учнів, адже сподіваємось, що увійдемо в очний режим», – говорить Олексій Гурко, директор Миколаївського ліцею імені Олега Ольжича.

Містяни користуються свердловинами вже близько місяця і позитивно відгукуються про дану ініціативу.

Перелік закладів освіти, у яких можна набрати води:

Миколаївський класичний ліцей;

Миколаївський ліцей імені Олега Ольжича;

Миколаївський економічний ліцей № 1;

Миколаївський ліцей № 2;

Миколаївська гімназія № 11;

Миколаївська гімназія № 36;

Миколаївський ліцей № 38;

Миколаївський ліцей № 41;

Миколаївський ліцей № 42;

Миколаївський ліцей № 55;

ЗЗСО № 56;

ЗЗСО № 57.

Як фонд savED допомагає Миколаївській області?

savED — це міжнародний благодійний фонд, який відновлює доступ до освіти в громадах, що постраждали від війни в Україні.

Так, у серпні 2023 року savED запустила програму громадянської освіти для миколаївських школярів. Учні 10 шкіл Миколаївської отримали можливість взяти участь у програмі громадянської освіти та втілити у життя власні соціальні проекти.

У грудні стло відомо, що учні пʼяти шкіл Миколаївщини виграли гранти на 5 тисяч доларів в рамках освітнього проекту програми з громадянської освіти від Spirit of America та savED.

Також фонд разом видання «Українська правда» в рамках кампанії «До школи знов» оголосили збір коштів на облаштування укриття для Миколаївського ліцею №55, який у новому навчальному році має стати ключовою школою в районі міста.

Крім того, благодійний фонд savED разом з книгарнею Readeat зібрали 340 тисяч гривень на придбання книжок для бібліотек Миколаївської області.

Варто зазначити, що на території деокупованої частини Миколаївщини благодійники, зокрема savED, в співпраці з Миколаївською ОВА побудують 5 модульних шкіл.