Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич спустився у зливовий колектор на Центральному проспекті в районі «Дормашина», щоб особисто перевірити його стан.

Відео він виклав у себе в телеграм-каналі.

Разом з міським головою колектор оглянув директор КП «ЕЛУ автодоріг» Віталій Шевченко. Після Олександр Сєнкевич повідомив про те, що є проблеми, над якими необіхдно працювати, зокрема повʼязані з незаконними врізками в систему колектора.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, скриншот з відео Директор КП «ЕЛУ автодоріг» Віталій Шевченко, скриншот з відео

Проблеми також виникають через замощення і асфальтування доріг, після чого до колектора поступає значний обсяг води.

— Ранок починається з перевірки головного міського зливового колектора № 4. Аби розуміти реальний стан справ, з дотриманням всіх вимог охорони праці, особисто спустився та оглянув колектор. Є проблеми, над якими слід працювати, — написав міський голова.

Олександр Сєнкевич зазначив, що влада готує заходи для покращення роботи існуючої системи.

Колектор на Дормашині

В 2023 році мер Олександр Сєнкевич в коментарі «НикВести» повідомляв, що в Миколаєві провели реконструкцію зливового колектора на «Дормашині». За його словами, після цього її більше не мало затоплювати.

Однак в червні 2024 року після сильної зливи «Дормашину» вже традиційно підтопило.

Раніше голова адміністрації Центрального району Олександр Береза заявляв, що район постійно затоплює під час дощів через те, що раніше в цьому місці проходило русло стародавньої річки.

Влітку 2021 року Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради замовив проєкт будівництва зливових колекторів на Центральному проспекті. Тоді мер Олександр Сенкевич запропонував депутату міськради Владиславу Чайці взяти відповідальність та супроводити проєкт від початку та до кінця.