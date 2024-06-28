Евакуація дітей, фото з відкритих джерел

У пʼятницю, 28 червня, рада оборони Харківської області розширила зону примусової евакуації сімей з дітьми з Ізюмського, Богодухівського, Куп’янського, Чугуївського районів області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За даними ОВА, в Ізюмському районі, зокрема з сіл Загризове, Маліївка, Шийківка, Богуславка, Нова Кругляківка евакуйовують 12 дітей із семи родин.

У Богодухівському районі планують примусово евакуювати 13 дітей з родинами із сіл Олександрівка та Скорики.

Також повідомляється, що у Купʼянському районі примусова евакуація стосується 20 дітей із сім’ями із сіл Моначинівка, Дорошівка Кіндрашівської громади.

Зокрема, з Чугуївського району евакуюють 112 дітей з батьками з пʼятьох старостинських округів: Білоколодязького, Юрченківського, Новоолександрівського, Іванівського, Бугаївського Вовчансьої громади.

За словами Олега Синєгубова, уже визначені маршрути евакуації, а місця тимчасового проживання людей — заброньовані.

Примусову евакуацію проводитимуть через посилення російських обстрілів.

Нагадаємо, що з тимчасово окупованої Херсонщини на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще сімох дітей віком від 4 місяців до 13 років.