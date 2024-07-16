Миколаїв потерпає від аномальної спеки. Фото: Дмитро Удовицький

У вівторок, 16 липня, в Миколаєві зафіксовано перевищення абсолютного максимуму температури для цього дня.

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

Зазначається, що сильна спека досягла значення + 40,5°С. Попередній рекорд в 2001 році становив +37°С.

Нагадуємо, що у понеділок, 15 липня, в Миколаєві зафіксовано перевищення абсолютного максимуму температури для цього дня.

Також 1 та 2 липня 2024 року у Миколаєві та деякий інших містах побили температурні рекорди за весь час спостережень. 1 липня у Миколаєві стовпчик термометра піднявся до 36,9°, а 2-го числа повітря прогрілося до +37,3°C. Загалом на Миколаївщині з 1 до 7 липня синоптики прогнозують спекотну погоду без істотних опадів.

До того ж, що у 2023 році температурні рекорди у Миколаєві фіксували двічі: у січні (понад 15°С) та у серпні (до 36°С). У січні через аномально теплу для цього місяця погоду навіть розквітли перші проліски у Миколаївському зоопарку.

Як врятуватись від спеки на вулиці?

Перебувайте в тіні. Шукайте тінь у парках, під деревами або біля будівель. Використовуйте капелюхи з широкими полями та сонцезахисні окуляри.

Зволоження. Пийте багато води, навіть якщо не відчуваєте спраги. Носіть з собою пляшку з водою. Уникайте вживання алкоголю та напоїв з кофеїном, які можуть сприяти зневодненню.

Зволожувальні серветки. Носіть з собою вологі серветки або невелику пляшечку з водою для зволоження шкіри. Прикладіть їх до лоба, шиї та зап’ясть.

Плануйте активності. Уникайте фізичних навантажень у найбільш спекотні години дня, зазвичай з 11:00 до 16:00. Плануйте прогулянки або справи на ранок або вечір, коли температура нижча.

Легкий одяг та захист від сонця. Носіть легкий, дихаючий одяг з довгими рукавами, щоб захистити шкіру від прямих сонячних променів. Також не забувайте про нанесення на шкіру сонцезахисного крему з високим фактором захисту (SPF).

Враховуючи ці поради, мешканці можуть ефективно впоратися з літньою спекою навіть під час труднощів із електропостачанням. Пам'ятайте про енергоефективне споживання та використання доступних ресурсів для забезпечення комфортного клімату вдома.

Аномальна спека в Миколаєві

Аномально високі температурні показники спостерігались в більшості областей України з початку квітня.

Тоді, за даними Укргідрометцентру, повітря на Миколаївщині прогрілося до 27 градусів тепла.

Хоч весною метеорологи Миколаївського гідрометцентру прогнозували, що літо 2024 року у регіоні буде традиційним, а відхилень від меж звичайних показників не очікується, вже в червні спека почала бити всі температурні рекорди.

3 червня температура у Миколаєві наблизилася до абсолютного максимуму за останні 30 років, досягнувши 33 градуси за Цельсієм. Новий рекорд Миколаїв встановив 10 липня — стовпчик термометра показав +40,5°С, 11 липня температура трималась на рівні 40,2°С.

Днями миколаївські синоптики попередили, що аномальна спека у місті та області протримається ще два тижні. Крім того, в «Укренерго» повідомили, що через споживання електроенергії через спеку досягло максимуму.