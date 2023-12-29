Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розказав, що Жовтневе водосховище в Миколаєві неможливо відновити, провівши так званий поточний ремонт, тому що там необхідно проводити капітальну реконструкцію. Зараз Миколаївська ОВА веде активну роботу, щоб почати проектні роботи та знайти на цей об’єкт кошти в державному бюджеті.

Про це він розказав під час пресконференції 26 грудня, відповідаючи на питання кореспондентки «НикВести».

19 вересня 2023 року відбувся Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України. Серед питань, що обговорювалися, забезпечення Миколаєва та області питною водою. Тоді Віталій Кім заявив, що Миколаївська ОВА звернеться до Уряду та Офісу президента щодо підтримки проєкту з резервного водопостачання у Миколаєві. 22 вересня, коментуючи цю тезу під час брифінгу, гендиректор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко сказав про те, що на відновлення Жовтневого водосховища Миколаєву необхідно близько 300 мільйонів гривень. За його словами, Наповнення водосховища допоможе забезпечити миколаївців водою взимку.

У статті «НикВести» «Питання води в Миколаєві. Чи можливо відновити Жовтневе водосховище і як це допоможе місту?» ми писали, що відновити роботу непрацюючого 16 років водосховища хочуть, провівши його повну реконструкцію. Для цього потрібні десятки мільйонів євро.

У Програмі економічного та соціального розвитку Миколаївської області на 2024 рік, яку ухвалили депутати на сесії обласної ради 14 грудня, уже зафіксували плани щодо реконструкції протягом 2024 - 2025 років Жовтневого водосховища. Орієнтовно, це обійдеться в 4,3 мільярди гривень.

Під час пресконференції Віталій Кім зазначив, що відновити водосховиза за 300 мільйонів гривень неможливо через великий ступінь пошкоджень греблі.

Віталій Кім, фото НикВести

— 300 мільйонів гривень на «відновити» — це маячня, і Дуденко (Борис Дуденко, директор КП «Миколаївводоканал», - прим.) про це знає. Там до 30% йде в дренаж, втрати. Там підтопиться частина мікрорайону, більше, ніж від Каховської ГЕС, якщо ми його заповнимо. Всі розуміли, що це неможливо, - сказав Віталій Кім, коментуючи «НикВести» це питання.

Він сподівається, що гроші на відновлення водосховища знайдуть у державному бюджеті, оскільки для Миколаєва наявність резерву води — це питання безпеки.

— 4,5 мільярда – це орієнтовна вартість, яка буде знайдена, я сподіваюся, в державному бюджеті. І питання це не про відновлення навіть. Це питання про безпеку. У нас повинно бути резервне джерело води та запаси води, які мають багато областей. Це питання піднято, воно затверджено, що це необхідно. Я веду зараз перемовини, щоб ми вийшли в проєктування на цьому проєкті. Питання стоїть, буде це робити ОВА чи Міністерство відновлення. Ми відстояли свою позицію, що це необхідно робити. Завтра, через рік, через два, але це треба робити, це необхідність. Зараз шукаємо фінансування, розуміючи, наскільки це проблемне питання. Я на це дивлюсь так, якщо це можна зробити за два роки, це треба вказати гроші. Якщо це буде довго, треба почекати. Але воно нам конче необхідно, - сказав Віталій Кім.

Голова Миколаївської ОВА сподівається також, що народні депутати, які представляють регіон у парламенті, долучаться до вирішення цієї проблеми. та допоможуть у пошуку фінансування на реконструкцію водосховища.

— Народні депутати трохи пізніше нам допомагатимуть. Наша робота зараз, ми працюємо з Міністерством, ми працюємо з прем'єром, я доповідав особисто прем'єру щодо цього питання. І знайшов підтримку, - сказав Віталій Кім.

Жовтневе водосховище в Миколаєві не працює з 2006 року

Територія Жовтневого водосховища під Миколаєвом, скріншот з відео, знятого у 2016 році

Жовтневе водосховище у Вітовському районі, неподалік мікрорайону Кульбакине, було збудоване у 1957 році та використовувалось як стратегічний запас прісної води для промислового та побутового водопостачання Миколаєва.

Проект Верхньоінгулецької зрошувальної системи, куди входило Жовтневе водосховище, було розроблено Одеською філією «Укрдіпрокомунбуд» у 1954 році. Його обсяг на момент початку експлуатації становив 15 тисяч м3, а пізніше виріс і до 32 тисяч м3 води (при максимальному наповненні), а глибина в окремих місцях була до 28 метрів. Воно заповнювалося щорічно, в осінньо-зимовий період (160 днів), дніпровською та інгулецькою водою.

У 2006 році внаслідок уповільненого водообміну сталося замулення водойми, значно підвищилася мінералізація води. Поряд з появою у воді сильного гнильного, що переходить у меркаптановий, запаху, відзначалося підвищення кольоровості води з 30 до 75 градусів, сухого залишку з 300 мг/дм3 до 1120 мг/дм3, вмісту хлоридів та сульфатів вдвічі, окислюваності.

Карта Миколаєва, червоним виділене місце, де розташовувалось водосховище

Керівництвом міста було ухвалено рішення спустити воду Жовтневого водосховища для очищення мулового шару. Крім того, утримання та охорона водосховища стали непідйомними для бюджету міста. У зв’язку з цим міська влада Миколаєва, мером якого тоді був Володимир Чайка, неодноразово зверталась до Кабінету Міністрів України щодо виділення державної субвенції на виконання відновлювальних робіт для забезпечення роботи Жовтневого водосховища. Проте на той час це питання було не надто актуальне для державної влади.

У 2008 році проект очищення та відновлення водосховища відклали. Протягом 8 років ніхто не піднімав питання щодо доцільності проведення робіт з відновлення водосховища, ні в місті, ні на рівні держави.

У 2016 році у мережі було опубліковане відео, зняте за допомогою квадрокоптера, на якому можна побачити територію «Жовтневого «моря», як називали водосховище. У 2018 році журналісти телеканалу «Інтер» зняли сюжет, де показали, що на території колишнього водосховища вже утворилося звалище.

У 2020 році на новий рівень проблему відновлення Жовтневого водосховища підняла депутатка Миколаївської міської ради Олена Кісельова. Тоді вона висловила думку, що комунальному підприємству «Миколаївводоканал» слід серйозно зайнятися вирішенням проблеми із запасами води та відновити роботу Жовтневого водосховища.