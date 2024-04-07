Дмитро Бездольний, архівне фото: НикВести

Директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Дмитро Бездольний подав декларацію про доходи та майно за 2023 рік. За минулий рік він отримав 726 тисяч 52 гривні зарплати, а також зберігає 8 тисяч доларів готівкою.

Про це йдеться у його декларації, що опублікована у Єдиному державному реєстрі, пишуть «НикВести».

Нерухомість та земельні ділянки

Дмитро Бездольний проживає у будинку, який у 2004 році був придбаний його батьком Сергієм Бездольним, загальна площа будинку не вказана.

Також він має власний автомобіль Suzuki NEW SX4, 2020 року випуску, який був придбаний цього ж року, вказана вартість автомобіля – 461 тисяча 910 гривень.

Декларація Дмитра Бездольного, скриншот

Доходи та заощадження

Основним доходом Дмитра Бездольного є заробітна плата — 726 тисяч 52 гривні (у середньому це 60 тисяч 500 гривень на місяць).

У декларації він також зазначив, що має готівкою 8 тисяч доларів.

Декларація Дмитра Бездольного, скриншот

Що у деклараціях за 2023 рік?

Нагадаємо, що голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім задекларував, що володіє шістьма квартирами і двома автомобілями, а разом із дружиною зберігає готівкою понад 95 тисяч доларів і 500 тисяч гривень.

Водночас міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич подав декларацію про доходи та майно за 2023 рік: він отримав 678 тисяч гривень зарплати, а його дружина придбала три види криптовалюти.

Радники Миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича задекларували свої доходи за минулий рік — торік кожен з них заробив майже більше 300 тисяч гривень заробітної плати.

Також голови фракцій Миколаївської міської ради оприлюднили заощадження і майно за 2023 рік у щорічних деклараціях. Суттєвих змін у посадовців не спостерігається, але за цей час деякі з них придбали нерухомість, транспорт та отримали фінансову допомогу.

Свої декларації також опублікували заступники очільника Миколаївської ОВА, заступники голови Херсонської ОВА та заступники міського голови Миколаєва. Зокрема, перший заступник мера Віталій Луков у декларації за 2023 рік вказав, що отримав 31 тисячу 629 гривень за виступ на онлайн-лекції в Берліні.

Перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик, згідно декларації за 2023 рік, отримав 862 тисячі заробітної плати. В середньому це складає 72 тисячі гривень на місяць.

Свої декларації також опублікували мер Вознесенська Євгеній Величко та мер Первомайська Олег Демченко. Вознесенський міський голова задекларував 515 тисяч гривень заробітної плати, а первомайський – 1,7 мільйона гривень заробітної плати та автівку NISSAN X-TRAIL за 10 тисяч гривень.

А начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта задекларував 14 гектарів землі, чотири автомобілі та 110 тисяч доларів готівки.

Нагадаємо, що народні депутати від фракції «Слуга Народу», які у Верховній Раді представляють інтереси мешканців Миколаївської області, подали декларації про свої доходи за 2023 рік.