Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Міжнародна морська організація ухвалила резолюцію про підтримку України у Чорному морі.

Про це він сказав у вечірньому зверненні 4 грудня.

— Асамблея Міжнародної морської організації ухвалила резолюцію на підтримку наших зусиль у Чорному морі. Українського успіху з відновлення судноплавства та роботу нового зернового коридору. До речі, цей експортний коридор вже дав результат – більше 7 мільйонів тонн вантажів, — сказав Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський зазначив, що тепер Міжнародна морська організація підтримуватиме українські зусилля. Діє відповідне рішення – оцінити якої технічної допомоги ми потребуємо для нормальної роботи морського коридору.

Президент також відзначив «Укрзалізницю», яка за листопад перевезла 14 мільйонів тонн вантажів. Це рекордний показник за час від початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, раніше президент заявив, що Україна отримає військові кораблі, які супроводжуватимуть судна у «зерновому коридорі».

На початку жовтня десять суден, попри погрози Росії, без інцидентів звершили рейси до основних українських портів на Чорному морі.

Як відомо, в акваторіях морських портів «Миколаїв» та «Ольвія» внаслідок російського вторгнення в Україну залишились заблокованими 29 вантажних торговельних суден, з яких немає жодного під прапором Турецької республіки, проте 6 з них мають турецьких судновласників, а 1 — турецьку керуючу компанію.

Пізніше Віталій Кім розповів, що ці судна готуються до виходу з місць перебування.