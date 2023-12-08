Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) стверджує, що рівень дитячої бідності у Великій Британії є найвищим серед найбагатших країн світу.

Про це пише Укрінформ з посиланням на іноземні ЗМІ.

«Рівень дитячої бідності у Великій Британії впродовж останніх років зріс уп’ятеро, за даними ЮНІСЕФ, та став найвищим серед найбагатших країн світу», — йдеться у повідомленні.

У звіті ЮНІСЕФ розглядалися країни ЄС та Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) з високим рівнем прибутків та рівнем доходу вище середнього, щоб оцінити поточний стан дитячої бідності та прогрес, якого країни досягли в її ліквідації, у період між 2012-14 та 2019-21 роками.

Згідно з документом, за показниками рівня бідності та успіхів у її скороченні серед дітей Велика Британія посіла 37 місце з 39 країн ЄС та Організації економічного співробітництва та розвитку, випередивши лише Туреччину та Колумбію.

Для порівняння, Словенія, Польща та Латвія стали першими в заліку, тоді як Ірландія посіла дев’яте місце у загальному рейтингу. Усім цим країнам вдалося знизити рівень дитячої бідності протягом зазначеного проміжного періоду.

У дослідженні домогосподарства вважалися бідними, якщо їхній прибуток становив нижче 60 відсотків до вартості житла. За даними ЮНІСЕФ, у 2019-2021 роках відносний рівень бідності дітей у Великій Британії без урахування витрат на житло становив 20,8%.

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