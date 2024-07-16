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На Миколаївщині у Березнегуватській громаді місцевий водоканал працює з порушеннями, а вода не відповідає вимогам Державних санітарних норм та правил.

Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Миколаївській області.

Фахівці Держпродспоживслужби перевірили роботу комунального підприємства «Послуги-2» Березнегуватської селищної ради, яке надає послуги з питного водопостачання населенню Березнегуватської громади.

Під час перевірки обстежили водопровідні мережі, колодязі та один комплекс споруд, що забезпечують доступ до підземних вод в селищі Березнегуватому, селах Новоукраїнка, Новоочаків та Сергіївці.

Однак у Держпродспоживслужбі вказують, що місцевий водоканал працював з порушеннями, а саме

відсутній державний акт на право постійного користування або на право власності на землю;

технічний проєкт на розміщення водопровідних мереж, споруд та устаткування, погоджений та затверджений в установленому порядку.

Крім того, фахівці водоканалу не перевірили якість та безпечність води.

«Відсутній та не погоджений технологічний регламент або інший документ з описом технологічного процесу виробництва питної води населенню, складовою якого є робоча програма виробничого контролю у відповідності до вимог ДСанПіНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», — йдеться у повідомленні.

Через відсутність лабораторного контролю води, фахівці Держпродспоживслужби відібрали 17 проб із об’єктів водопостачання.

За результатами досліджень вода не відповідає вимогам за мікробіологічними показниками в селищі Березнегувате та селі Сергіївка. Ентерококи (бактерії, які спричиняють багато клінічно значущих захворювань, таких як: інфекція сечових шляхів, ендокардит, дивертикуліт, менінгіт і сепсис, — прим.). виявили в селі Новоочаків. Санітарно-хімічні показники (по загальній жорсткості, хлоридам, сульфатам, сухому залишку) порушені в селищі Березнегуватому та селах Новоукраїнка, Новоочаків та Сергіївка.

«Для вжиття термінових дієвих заходів та недопущення епідемічних ускладнень із інфекційних захворювань, пов’язаних з вживанням питної води не гарантованої якості, керівнику комунального підприємства та Березнегуватському селищному голові надані пропозиції про усунення порушень вимог санітарного законодавства з обов’язковим інформуванням населення про незадовільну якість питної води та тимчасову заборону використання води для пиття та приготування їжі», — зазначили в Держпродспоживслужбі.

Що з водою у Миколаєві?

Російські війська ще у квітні 2022 року зруйнували водопровід, через який Миколаїв отримував питну воду.

Раніше «НикВести» писали, що вода у кранах миколаївців є небезпечною для споживання, оскільки містить ентерококи, синьогнійну паличку, токсичні елементи, має підвищений вміст хлоридів, сульфатів, сухого залишку та інше.

Більше інформації про те, чим загрожує містянам вживання «технічної» води та що чекає на жителів міста далі — у матеріалі «Миколаїв. Місто, що тримає оборону півдня, страждає від спраги».

У березні 2023 року директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко, заявив про можливу загрозу руйнації системи каналізації через вплив солоної води. За його словами за останній рік водоканал ліквідував понад 1000 витоків, а після запуску подачі солоної води кількість аварій на добу зросла до 10-15 разів. Крім того, бетонні каналізаційні колектори також починають деградувати.

Європейський інвестиційний банк схвалив додаткове кредитне фінансування на 20 мільйонів євро для покращення водопостачання та водовідведення у Миколаєві у межах Програми розвитку муніципальної інфраструктури України.

Раніше повідомлялося, що з державного бюджету збираються виділити 1,2 мільярда гривень на відновлення системи водопостачання в Миколаєві. Такий крок необхідний місту, оскільки солона вода роз’їдає труби і з часом у Миколаєві доведеться міняти всю систему водопостачання.

Водночас очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вважає правильним рішення своєї команди щодо постачання водопроводом до міста солоної технічної води з Південного Бугу після того, як у квітні минулого року внаслідок російських обстрілів було пошкоджено водогін з ріки Дніпро.

У водоканалі розглядають шість варіантів облаштування нового місця водозабору для забезпечення Миколаєва питною водою.

Як відомо, пошуки альтернативного джерела водозабору почалися ще влітку минулого року. Тоді гендиректор водоканалу Борис Дуденко розповідав лише про декілька кілька варіантів, звідки брати таку кількість води, що необхідна для заповнення системи водопостачання нашого міста та її цілодобової роботи.

Перший варіант — піднятися вище руслом Південного Бугу, обрати місце, де якісна прісна вода, побудувати там станцію водозабору, прокласти трубопровід до Миколаєва.

Другий — продовжити закачування води з Дніпро-Бузького лиману, але поставити установки зворотного осмосу промислового масштабу. Такі установки дуже енергозатратні.

19 серпня департамент містобудування, архітектури, капбудівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОВА оголосив торги на реконструкцію 12 ділянок водогону, пошкодженого через солону воду, у різних районах міста на загальну суму в 1 мільярд 348 мільйонів гривень.

Нещодавно очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім анонсував можливе погіршення якості води у кранах миколаївців до кінця 2023 року.

Водночас він вважає, що наразі вода з кранів у Миколаєві, яку містяни вважають технічною, є кращою за якістю «більшості води в Європі».