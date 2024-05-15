Пам'ятник адміралу Макарову, Флотський бульвар. Фото: «НикВести»

Управління культури Миколаївської міськради чекає рішення Міністерства культури щодо зняття охоронного статусу з пам'ятника Адміралу Макарову на Верхньому БАМі.

Про це «НикВести» розповів начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради Юрій Любаров.

— Переміщення може бути у випадку, якщо з нього буде знято охоронний статус. Якщо Міністерство культури його зніме, це вже буде не пам’ятака, тоді міська влада буде вирішувати, що з ним робити: залишати або переміщати його на музейну територію. Ми вже направили усі документи у міністерство з проханням зняти цей статус, тому що він чітко підпадає під дію закону про деколонізацію, — сказав він.

Наразі управління культури подало запит на зняття охоронного статусу і чекає відповідь від міністерства. Якщо таке рішення буде прийняте, управління все ж пропонуватиме перенести обʼєкт до музею.

— Якщо така пропозиція буде прийнята, музей буде згоден прийняти, а місто буде згодне його віддати, постане питання коштів. Тому що перенесення цього памʼятника дорівнює його будуванню, — зазначив Юрій Любаров.

Нагадаємо, що у листопаді 2023 року на сайті президента України з'явилась петиція про зняття з реєстру та надання дозволу на демонтаж пам'ятника імператорському віце-адміралу Степану Макарову у Миколаєві. Однак в Інституті національної пам'яті рекомендацій на демонтаж памʼятника тоді не дали.

— Ми спілкуємося, ми знаємо що у Міністерстві щось готується, але є експертна комісія, є Інститут національної памʼяті, чиї рекомендації теж будуть враховуватися. Є процедури, які треба пройти, щоб не як у випадку з памʼятником міліціонеорам (Солдатам правопорядку, — прим), а цивілізовано зробити те, що від нас вимагає закон, — зазначив Юрій Любаров.

Нагадаємо, що у Миколаєві вирішили перейменувати вулицю Адмірала Макарова через асоціації з російським крейсером, який обстрілював Україну.

Фрегат Адмірал Макаров

Фрегат Адмірал Макаров — названий на честь віцеадмірала Російського імператорського флоту Степана Макарова, перебуває на озброєнні Чорноморського флоту РФ. Він став новим флагманом Чорноморського флоту РФ після потоплення «Москви».

На відміну від затопленого крейсера «Москва» радянських часів, збудованого в Миколаєві, фрегат Адмірал Макаров був закладений у 2012 році на суднобудівному заводі Янтар у Калінінграді.

Після початку російського вторгнення у лютому 2022 року фрегат Адмірал Макаров обстрілював територію України крилатими ракетами Калібр, зокрема Одеську та Миколаївську області.

Російським кораблем «Адмірал Макаров», командує колишній український офіцер із Вінниці. Держбюро розслідувань повідомило його про підозру в держзраді. В серпні 2023 року суд Одеси заочно визнав винним у держзраді колишнього капітана ІІ рангу військової частини з АР Крим — зрадника оголошено у розшук.

29 жовтня 2022 року, в окупованому Севастополі пролунали потужні вибухи. Флагман РФ «Адмірал Макаров» міг бути пошкоджений під час однієї з перших атак українських надводних дронів на Севастополь.

У вересні 2023 року супутник зафіксував стан флагманського фрегата Чорноморського флоту «Адмірала Макарова». Зазначалося, що корабель «не на ходу»після зіткнення з українськими надводними дронами.

Закон про деколонізацію у Миколаєві

У квітні 2023 року Миколаївська міська рада прийняла нове положення щодо перейменування топонімів, щоб позбутись в місті від всіх російських назв.

Також депутатська комісія з питань законності затвердила нову редакцію положення про діяльність комісії з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць.

Зокрема, мер Олександр Сєнкевич повідомляв, що в місті діяла комісія з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць, проте станом на сьогодні її склад потребує оновлення.

Однак у серпні стало відомо, що топонімічна комісія досі не запрацювала. Через самовідвід одного із кандидатів, депутатам міськради довелося оновлювати склад комісії.

На сесії 7 вересня депутати Миколаївської міської ради затвердили новий склад топонімічної комісії. До неї включили генерал-майора Дмитра Марченка, але з приміткою «за погодженням».

Саме імʼя Дмитра Марченка стало одним з тих, на честь яких миколаївці пропонують перейменувати вулиці міста. Пропозицію подали 32 опитуваних. Проте сам генерал виступив проти такої ідеї.

В жовтні 2023 року топонімічна комісія опублікувала перші пропозиції з перейменування вулиць в рамках процесу деколонізації.

Зокрема, начальник управління культури міськради Миколаєва, який також є членом топонімічної комісії, Юрій Любаров розповів, що вулиця Фалєєвська, що носить імʼя першого городянина міста, не підпадає про закон про перейменування.

В січні 2024 року у Миколаєві було завершено роботу топонімічної комісії — близько 250 вулиць готуються до перейменування. Голова комісії Олександр Тригуб розповів, які вулиці отримають нові назви згідно із сучасним українським правописом та історичним контекстом. Зокрема, серед центральних вулиць нові назви отримають — Лягіна, Пушкінська, Потьомкінська та Адмірала Макарова.

В томі числі комісія запропонувала в рамках процесу деколонізації до перейменування 40 вулиць іменами полеглих у російсько-українській війні.