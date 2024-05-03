Корпус зруйнованого дому на вулиці Адміральській у Миколаєві, фото: Аліса Мелік-Адамян, «НикВести»

Станом на травень 2024 року темпи відбудови Миколаївської області уповільнилися. Наразі відновлено 30% регіону, переважно — обʼєкти критичної інфраструктури.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі телемарафону «Єдині новини», пишуть «НикВести».

— Зараз усі зусилля направлені на виробництво зброї, на ці потреби спрямовано ПДФО. Тому темпи відновлення у нас трохи сповільнилися. У тому числі, через те, що допомога міжнародних партнерів сконцентрована на зброї та нашій обороні. Загалом у нас відбудовано або відновлено 30% області, але непропорційно. Там більше відновлено, звісно, обʼєктів критичної інфраструктури і, на жаль, трохи менше житла, — сказав Віталій Кім.

Відновлення Миколаївщини

Станом на лютий 2024 року відновлено понад 30% об'єктів інфраструктури Миколаївської області. Найбільше відновлено лікарень та мостів, а найменше — житлової сфери.

Цьогоріч Миколаївська область отримає 1,2 мільярди гривень на реалізацію чотирьох проєктів з відновлення регіону. Ці кошти вже погодив комітет Верховної Ради України з питань бюджету на засіданні 25 березня, повідомив «НикВести» народний депутат Олександр Пасічний. Серед обʼєктів — реконструкція шести ділянок водогону у Миколаєві, реставрація історичної будівлі Миколаївської гімназії №2, відбудова Баштанської багатопрофільної лікарні та відновлення зруйнованого корпусу Миколаївського ліцею №60 у Варварівці.

А торік Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області заключила договорів на відновлення та ремонт об’єктів на 7,8 мільярдів гривень. Це четверте місце по Україні за сумами проведених торгів.

Серед обʼєктів, що підлягають відновленню, міст у Вознесенську, який знаходиться на трасі Н-24 «Благовіщенське — Миколаїв». Його було зруйновано минулого року під час боїв з російськими військами за місто, повідомляли «НикВести».

Цьогоріч планують розпочати роботи з відновлення аеропорту «Миколаїв», який було зруйнованого ще на початку російського вторгнення.

До цього в Миколаївській області в рамках фонду ліквідації наслідків збройної агресії з державного бюджету виділили 789 мільйонів гривень на реконструкцію 16 пошкоджених обстрілами об’єктів. В ході перевірок Держаудитслужба знайшла ряд порушень в тендерних закупівлях по деяких з них.

Післявоєнна відбудова Миколаєва

Наразі відомо, що близько 60% допомоги, яку Данія спрямовує до України, надходить в Миколаїв та Миколаївську область.

На щорічному форумі видавництва «Юридична практика» Business & Legal Infrastructure Forum посол Данії в Україні заявив про бачення післявоєнної відбудови Миколаєва з дружніми умовами для пішоходів, велоінфраструктурою.

Перебуваючи в Миколаєві, посол пояснив, що Данія після закінчення повномасштабної війни допоможе Миколаєву відновити та модернізувати потужності кораблебудування.

Крім того, Данія буде відбудовувати ліцей імені Миколи Аркаса зі збереженням його автентичного вигляду. Станом на вересень 2023 року українські архітектори представили Оле Егбергу Міккельсену варіанти відбудови.

Ще один навчальний заклад, який відбудують данці, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК). Посол королівства Данія в Україні Олє Егберг Міккельсен впевнений, що це відродить Миколаїв, як «місто кораблебудування».

Посол також підтримав ідею створення в Миколаєві данського кварталу або парку, проте на сьогодні це питання поки що залишається на стадії ідеї.