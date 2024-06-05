Будівля Будинку офіцерів флоту, 2021 рік, фото: «НикВести»

Головний архітектор Миколаєва пропонує перетворити Миколаївський будинок Офіцерів флоту на науково-культурний центр, в якому зʼявиться дослідницька секція для вирішення проблем водопостачання на півдні.

Про це розповів у середу, 5 червня, під час брифінгу головний архітектор Миколаєва Євген Поляков, пишуть «НикВести».

Євген Поляков розповів, що ця ідея виникла та була оформлена ним та його колегами завдяки навчанню у шведській програмі CPD Ukraine. Архітектор наголосив на необхідності використання цього простору для розвитку науки та культури.

— Попри свій фізичний стан, до війни це було місцем, яке почало жити, місцем концентрації різноманітних культурних подій. Там були щотижневі зустрічі, концерти, майстер-класи, презентації. Частина території була пошкоджена від ракетного удару в 2022 році, але саме тут гуртувалася, скажімо так, емоційна складова міста, і це місце знайють не лише миколаївці, – коментує Євген Поляков.

Головний архітектор Миколаєва Євген Поляков. Фото з Facebook

Проблематика об'єкта різна — це і архітектурна руйнація, так і не відповідність сучасним вимогам будівель, каже головний архітектор.

— Головна проблема зараз, окрім фізичного стану, є відсутність чіткої функції, як це будівля буде використовуватися. Ми звикли до того, що там з'явилась культура, але культура така, скажімо так, емоційна, тобто вона сьогодні є, завтра нема, а у нас є потреба, щоб це місце працювало завжди, – зауважує він.

Проект, який хочуть втілювати в мерії, передбачає створення навчально-дослідницької секції, яка за їх баченням стане центром водопостачання півдня України. В цьому центрі водоканали зі всієї України зможуть приїжджати для підвищення кваліфікації.

— Ми хочемо, щоб там була як навчально-дослідницька секція, тобто фактично хочемо заснувати ДОФ був центром водопостачання півдня України, тому що ми маємо проблеми через руйнацію обʼєктів водопостачання і підприємств не лише у Миколаївщині, а й у Херсонській, у Запорізькій області. І коли нам надають якусь допомогу чи технології наприклад з Данії, Німеччини, Голландії — їх потрібно впроваджувати і вести свою наукову діяльність у цій сфері. І не нашим фахівцям потрібно їздити в країни ЄС, а щоб наші партнери приїжджали в Україну і провадили тут таку діяльність. Щоб було місце, де водоканали з півдня України могли підвищувати свою кваліфікацію, – розповідає Євген Поляков.

Крім того, у новому центрі передбачається розвиток культурно-освітньої секції. Включаючи організацію різноманітні культурні події, концерти, майстер-класи та презентації.

Слід зазначити, що про можливі строки реалізації проєкту, необхідне фінансування головний архітектор не сказав.

ДОФ в історії Миколаєва

Будинок офіцерів флоту звели в 1824 році за наказом командира Чорноморського флоту Олександра Грейга для організації дозвілля офіцерів-моряків та їхніх сімей. 30 серпня 1890 року в ДОФі відбувся прийом, присвячений 100-річчю Миколаєва, про що писали «НикВести» в матеріалі «Чи матиме миколаївський ДОФ шанс на відродження?».

З початку повномасштабного вторгнення ДОФ став осередком допомоги небайдужих миколаївців в обороні міста. Перше, до чого долучились містяни — виготовлення коктейлів Молотова та блокпостів. Вже пізніше Будинок офіцерів флоту трансформувався у волонтерський хаб, куди приносили речі, медикаменти, допомогу для військових.

Будинок офіцерів флоту, архівне фото «НикВести» Будинок офіцерів флоту, архівне фото «НикВести» Будинок офіцерів флоту, архівне фото «НикВести»

Будинок офіцерів флоту сьогодні

В кінці серпня 2020 року Володимир Зеленський вирішив включити ДОФ до переліку об'єктів «Великої реставрації» на пропозицію голови парламентської фракції «Слуги народу» Давида Арахамії. Однак у березні 2021 року «НикВести» повідомили, що ДОФ не включили до проекту президента, тому що на нього не зроблено проектно-кошторисну документацію, а представники місцевої влади не визначилися з тим, що там має розміщуватися.

Голова ОДА Віталій Кім повідомляв, що проблема з будівлею Будинку офіцерів флоту полягає також у тому, що влада не знає, як її використати. На той момент, за його словами, мова йшла про можливе розміщення там п'ятизіркового готелю.

Перед початком російської агресії 4 лютого 2022 року в управлінні культури Миколаївської міськради заявили, що на державному рівні рішення внести Будинок офіцерів флоту до переліку об'єктів «Великої реставрації» ухвалено.

В червні 2023 року очільник Миколаївської облради Антон Табунщик заявив, що звертався до міськради, аби вона передала ДОФ у спільну власність територіальних громад Миколаївщини. Він додав, що будівлю можна відреставрувати та розмістити там апарат і сесійну залу. Також там хочуть облаштувати кілька департаментів і обласної адміністрації.

Натомість координатор волонтерського штабу «ДОФ» Володимир Алєксєєв каже, що Будинок офіцерів флоту в Миколаєві має залишитись громадським простором, а не стати черговим бізнес-центром, рестораном чи житловим комплексом.