Головний архітектор Миколаєва пропонує перетворити Миколаївський будинок Офіцерів флоту на науково-культурний центр, в якому зʼявиться дослідницька секція для вирішення проблем водопостачання на півдні.
Про це розповів у середу, 5 червня, під час брифінгу головний архітектор Миколаєва Євген Поляков, пишуть «НикВести».
Євген Поляков розповів, що ця ідея виникла та була оформлена ним та його колегами завдяки навчанню у шведській програмі CPD Ukraine. Архітектор наголосив на необхідності використання цього простору для розвитку науки та культури.
— Попри свій фізичний стан, до війни це було місцем, яке почало жити, місцем концентрації різноманітних культурних подій. Там були щотижневі зустрічі, концерти, майстер-класи, презентації. Частина території була пошкоджена від ракетного удару в 2022 році, але саме тут гуртувалася, скажімо так, емоційна складова міста, і це місце знайють не лише миколаївці, – коментує Євген Поляков.
Проблематика об'єкта різна — це і архітектурна руйнація, так і не відповідність сучасним вимогам будівель, каже головний архітектор.
— Головна проблема зараз, окрім фізичного стану, є відсутність чіткої функції, як це будівля буде використовуватися. Ми звикли до того, що там з'явилась культура, але культура така, скажімо так, емоційна, тобто вона сьогодні є, завтра нема, а у нас є потреба, щоб це місце працювало завжди, – зауважує він.
Проект, який хочуть втілювати в мерії, передбачає створення навчально-дослідницької секції, яка за їх баченням стане центром водопостачання півдня України. В цьому центрі водоканали зі всієї України зможуть приїжджати для підвищення кваліфікації.
— Ми хочемо, щоб там була як навчально-дослідницька секція, тобто фактично хочемо заснувати ДОФ був центром водопостачання півдня України, тому що ми маємо проблеми через руйнацію обʼєктів водопостачання і підприємств не лише у Миколаївщині, а й у Херсонській, у Запорізькій області. І коли нам надають якусь допомогу чи технології наприклад з Данії, Німеччини, Голландії — їх потрібно впроваджувати і вести свою наукову діяльність у цій сфері. І не нашим фахівцям потрібно їздити в країни ЄС, а щоб наші партнери приїжджали в Україну і провадили тут таку діяльність. Щоб було місце, де водоканали з півдня України могли підвищувати свою кваліфікацію, – розповідає Євген Поляков.
Крім того, у новому центрі передбачається розвиток культурно-освітньої секції. Включаючи організацію різноманітні культурні події, концерти, майстер-класи та презентації.
Слід зазначити, що про можливі строки реалізації проєкту, необхідне фінансування головний архітектор не сказав.
Будинок офіцерів флоту звели в 1824 році за наказом командира Чорноморського флоту Олександра Грейга для організації дозвілля офіцерів-моряків та їхніх сімей. 30 серпня 1890 року в ДОФі відбувся прийом, присвячений 100-річчю Миколаєва, про що писали «НикВести» в матеріалі «Чи матиме миколаївський ДОФ шанс на відродження?».
З початку повномасштабного вторгнення ДОФ став осередком допомоги небайдужих миколаївців в обороні міста. Перше, до чого долучились містяни — виготовлення коктейлів Молотова та блокпостів. Вже пізніше Будинок офіцерів флоту трансформувався у волонтерський хаб, куди приносили речі, медикаменти, допомогу для військових.
В кінці серпня 2020 року Володимир Зеленський вирішив включити ДОФ до переліку об'єктів «Великої реставрації» на пропозицію голови парламентської фракції «Слуги народу» Давида Арахамії. Однак у березні 2021 року «НикВести» повідомили, що ДОФ не включили до проекту президента, тому що на нього не зроблено проектно-кошторисну документацію, а представники місцевої влади не визначилися з тим, що там має розміщуватися.
Голова ОДА Віталій Кім повідомляв, що проблема з будівлею Будинку офіцерів флоту полягає також у тому, що влада не знає, як її використати. На той момент, за його словами, мова йшла про можливе розміщення там п'ятизіркового готелю.
Перед початком російської агресії 4 лютого 2022 року в управлінні культури Миколаївської міськради заявили, що на державному рівні рішення внести Будинок офіцерів флоту до переліку об'єктів «Великої реставрації» ухвалено.
В червні 2023 року очільник Миколаївської облради Антон Табунщик заявив, що звертався до міськради, аби вона передала ДОФ у спільну власність територіальних громад Миколаївщини. Він додав, що будівлю можна відреставрувати та розмістити там апарат і сесійну залу. Також там хочуть облаштувати кілька департаментів і обласної адміністрації.
Натомість координатор волонтерського штабу «ДОФ» Володимир Алєксєєв каже, що Будинок офіцерів флоту в Миколаєві має залишитись громадським простором, а не стати черговим бізнес-центром, рестораном чи житловим комплексом.
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Головний архітектор Миколаєва пропонує перетворити Миколаївський будинок Офіцерів флоту на науково-культурний центр, в якому зʼявиться дослідницька секція для вирішення проблем водопостачання на півдні.
Про це розповів у середу, 5 червня, під час брифінгу головний архітектор Миколаєва Євген Поляков, пишуть «НикВести».
Євген Поляков розповів, що ця ідея виникла та була оформлена ним та його колегами завдяки навчанню у шведській програмі CPD Ukraine. Архітектор наголосив на необхідності використання цього простору для розвитку науки та культури.
— Попри свій фізичний стан, до війни це було місцем, яке почало жити, місцем концентрації різноманітних культурних подій. Там були щотижневі зустрічі, концерти, майстер-класи, презентації. Частина території була пошкоджена від ракетного удару в 2022 році, але саме тут гуртувалася, скажімо так, емоційна складова міста, і це місце знайють не лише миколаївці, – коментує Євген Поляков.
Проблематика об'єкта різна — це і архітектурна руйнація, так і не відповідність сучасним вимогам будівель, каже головний архітектор.
— Головна проблема зараз, окрім фізичного стану, є відсутність чіткої функції, як це будівля буде використовуватися. Ми звикли до того, що там з'явилась культура, але культура така, скажімо так, емоційна, тобто вона сьогодні є, завтра нема, а у нас є потреба, щоб це місце працювало завжди, – зауважує він.
Проект, який хочуть втілювати в мерії, передбачає створення навчально-дослідницької секції, яка за їх баченням стане центром водопостачання півдня України. В цьому центрі водоканали зі всієї України зможуть приїжджати для підвищення кваліфікації.
— Ми хочемо, щоб там була як навчально-дослідницька секція, тобто фактично хочемо заснувати ДОФ був центром водопостачання півдня України, тому що ми маємо проблеми через руйнацію обʼєктів водопостачання і підприємств не лише у Миколаївщині, а й у Херсонській, у Запорізькій області. І коли нам надають якусь допомогу чи технології наприклад з Данії, Німеччини, Голландії — їх потрібно впроваджувати і вести свою наукову діяльність у цій сфері. І не нашим фахівцям потрібно їздити в країни ЄС, а щоб наші партнери приїжджали в Україну і провадили тут таку діяльність. Щоб було місце, де водоканали з півдня України могли підвищувати свою кваліфікацію, – розповідає Євген Поляков.
Крім того, у новому центрі передбачається розвиток культурно-освітньої секції. Включаючи організацію різноманітні культурні події, концерти, майстер-класи та презентації.
Слід зазначити, що про можливі строки реалізації проєкту, необхідне фінансування головний архітектор не сказав.
Будинок офіцерів флоту звели в 1824 році за наказом командира Чорноморського флоту Олександра Грейга для організації дозвілля офіцерів-моряків та їхніх сімей. 30 серпня 1890 року в ДОФі відбувся прийом, присвячений 100-річчю Миколаєва, про що писали «НикВести» в матеріалі «Чи матиме миколаївський ДОФ шанс на відродження?».
З початку повномасштабного вторгнення ДОФ став осередком допомоги небайдужих миколаївців в обороні міста. Перше, до чого долучились містяни — виготовлення коктейлів Молотова та блокпостів. Вже пізніше Будинок офіцерів флоту трансформувався у волонтерський хаб, куди приносили речі, медикаменти, допомогу для військових.
В кінці серпня 2020 року Володимир Зеленський вирішив включити ДОФ до переліку об'єктів «Великої реставрації» на пропозицію голови парламентської фракції «Слуги народу» Давида Арахамії. Однак у березні 2021 року «НикВести» повідомили, що ДОФ не включили до проекту президента, тому що на нього не зроблено проектно-кошторисну документацію, а представники місцевої влади не визначилися з тим, що там має розміщуватися.
Голова ОДА Віталій Кім повідомляв, що проблема з будівлею Будинку офіцерів флоту полягає також у тому, що влада не знає, як її використати. На той момент, за його словами, мова йшла про можливе розміщення там п'ятизіркового готелю.
Перед початком російської агресії 4 лютого 2022 року в управлінні культури Миколаївської міськради заявили, що на державному рівні рішення внести Будинок офіцерів флоту до переліку об'єктів «Великої реставрації» ухвалено.
В червні 2023 року очільник Миколаївської облради Антон Табунщик заявив, що звертався до міськради, аби вона передала ДОФ у спільну власність територіальних громад Миколаївщини. Він додав, що будівлю можна відреставрувати та розмістити там апарат і сесійну залу. Також там хочуть облаштувати кілька департаментів і обласної адміністрації.
Натомість координатор волонтерського штабу «ДОФ» Володимир Алєксєєв каже, що Будинок офіцерів флоту в Миколаєві має залишитись громадським простором, а не стати черговим бізнес-центром, рестораном чи житловим комплексом.