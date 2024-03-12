Російський танкер танкер «Механік Погодін». Фото зі сторінки ВМС України

11 березня 2024 року завдяки успішному удару Повітряні сили ЗСУ в районі Кінбурської коси знищили танкер під прапором РФ «Механік Погодін», який росіяни використовували як пункт управління.

Про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

«Танкер належав російській компанії VEB — Leasing OJSC (Санкт-Петербург), яка була внесена до санкційного списку. На виконання Указу президента України «Про рішення РНБО від 02 травня 2018 року «Про застосування та скасування економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та згідно рішення Херсонського окружного адміністративного суду у серпні 2018 року танкер «Механік Погодін» був заарештований і до літа 2023 року знаходився на території Херсонського морського порту», — йдеться в повідомленні.

Згодом, після підриву росіянами Каховської ГЕС 6 червня 2023 року, танкер викинуло на берег тимчасово окупованої Кінбурської коси. Пізніше росіяни розгорнули на ньому спостережний пост для ведення розвідки, а також засоби РЕБ. Судно періодично використовували як платформу для нанесення ударів FPV-дронами по території Херсонської області.

Українські військові знищили російський танкер танкер «Механік Погодін». Фото зі сторінки ВМС України Українські військові знищили російський танкер танкер «Механік Погодін». Фото зі сторінки ВМС України

Що відбувається на Кінбурні?

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну територія Кінбурнської коси окупована російськими військовими. Власне, звідти росіяни понад рік обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області.

Досі у Миколаївській області залишаються окупованими всього три населені пункти, які знаходяться на території Кінбурнської коси. Йдеться про такі населені пункти:

село Василівка. До повномасштабної війни населення становило 382 особи;

село Покровка. До повномасштабної війни населення становило 229 осіб;

село Покровське. До повномасштабної війни населення становило 177 осіб.

Наразі Сили оборони України продовжують бойову роботу по окупантах там. Зокрема, українські захисники вразили район зосередження живої сили, озброєння та техніки росіян на косі, а також знищити там російських загарбників та ворожу техніку

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що звільнення Кінбурнської коси — це питання часу, «ще й не дуже великого». Це також підтвердила спікер Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Водночас російські окупанти продовжують обстрілювати та мінувати заповідну територію Кінбурнського півострову. Майже щоденно на мінах там підриваються дикі тварини, є випадки й людських жертв. Про це йдеться у статті «НикВести» «На межі знищення: Як заповідна Кінбурнська коса потерпає від дій окупантів».

Впродовж усього часу окупації на Кінбурнській косі час від часу горять ліси. Ситуація зазвичай ускладнюється тим, що російські окупанти не дозволяли рятувальникам гасити вогонь, тому пожежі можуть тривають тижнями. Водночас, як зазначили в ОВА, Миколаївська область не може допомогти у гасінні пожеж там, оскільки усі пожежні частини та техніка, яка може туди дістатися, перебувають на окупованих територіях Херсонщини.

Через пожежі на Кінбурні під загрозою опинилися червонокнижні орхідеї, інші унікальні рослини та тварини, повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

Після деокупації Кінбурнській косі потрібен буде час на самостійне відновлення природи, повідомили в «Білобережжя Святослава». Це відбуватиметься у період, поки триватиме розмінування заповідної території.

Наразі на окупованому Кінбурнському півострові за попередніми рахунками української влади проживає близько 200 людей, проте зв'язок з ними повністю втрачений.

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко заявив, що тимчасово окупована Кінбурнська коса на Миколаївщині наразі включена до комплексу заходів з наступальних дій.