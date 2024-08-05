Алея Слави у Івано-Франківську, фото: mi100.info

Комунальне підприємство «Миколаївська ритуальна служба» планує встановити ще 160 намогильних споруд з гравіюванням для загиблих військових. На це планують витратити 4 мільйона 580 тисяч гривень.

Відповідний тендер опублікували в системі публічних закупівель ProZorro, повідомляють «НикВести».

Пам'ятники з гравіюванням планують встановити на секторі почесних військових поховань «Алея Слави» на кладовищі в Миколаєві.

Згідно з тендерною документацією, пам’ятники мають бути виконані з граніту у розмірах 60х100х8 сантиметрів. Підставки для пам’ятника та намогильні плити з того самого матеріалу мають бути у розмірах 70х170х5 сантиметрів.

На лицевій стороні пам’ятника повинно бути: портрет загиблого, прізвище, ім’я по батькові, дати народження та смерті, а також хрест, або інша релігійна символіка у верхньому куті пам’ятника. Також підрядник має зробити фото у повний зріст на зворотній частині пам’ятника. Разом з цим, на намогильній плиті мають вигравіювати тризуб, зображення звання, медалей, роду військ та скорботний текст.

Тендер триває, підрядника обиратимуть після 9 серпня. Роботи мають виконати до 20 грудня 2024 року.

Вшанування загиблих військових на Миколаївщині

У січні 2023 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що міська рада розробляє план створення меморіального сектору для миколаївців, які загинули внаслідок повномасштабної війни. Після цього повідомлялося про плани збудувати впродовж 2024 року Алею пам’яті загиблих воїнів-захисників у Миколаєві. Згодом мер повідомив, що у міській раді вже визначилися з місцем, де її облаштують: це буде по вулиці Херсонське шосе, навпроти Миколаївського зоопарку.

Пізніше стало відомо, що облаштувати спеціальні сектори для почесних поховань загиблих військовослужбовців планують трьох кладовищах міста:

кладовищі мікрорайону Матвіївка по вулиці Верхній, 161;

кладовищі в Корабельному районі по вулиці Жукова;

Балабанівському кладовищі в Корабельному районі.

Попередня вартість будівництва військового кладовища у Корабельному районі Миколаєва складає 47 мільйонів гривень.

Влітку 2023 року Департамент архітектури та містобудування миколаївської міськради оголосив два масштабні архітектурні конкурси на кращі проєкти меморіальних комплексів воїнам — захисникам України.

Переможцем конкурсу за кращу проєктну пропозицію для облаштування меморіального комплексу на території Центрального міського кладовища було визнано проєкт Андрія Дідюка основна мета, якого полягає в створенні мінімалістичного простору, що віддзеркалює сучасні цінності та вшановує пам'ять загиблих героїв. Меморіал складається з трьох «розірваних» стін, які символізують переломний момент української незалежності та боротьбу. Додатково в проєкті передбачено збереження та насадження дерев, а також розміщення укриття та громадської вбиральні.

Питання вшанування памʼяті полеглих захисників розглядають й в інших містах Миколаївської області. Зокрема, в Южноукраїнську встановили пам’ятну стелу на Алеї слави міського кладовища в пам’ять про загиблих військових. Також там встановлять ще 20 памʼятних знаків українським військовим.

Водночас у Баштанці збудують новий цвинтар, на якому відведуть окремий сектор для поховання військовослужбовців, а у Первомайську родини загиблих запропонували створити «Алею слави» в центрі міста.