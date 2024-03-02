На базі тепличного господарства ТОВ «СП «ПАЕК» продовжують вирощувати розсаду ранньої капусти та додатково готують теплиці до посіву інших культур.

Як зазначає власник ТОВ «СП «ПАЕК» Юрій Кормишкін, наразі усі сходи розсади ранньої капусти розвиваються рівномірно, формується здорова коренева система.

«Початок весни. Маємо добрі результати по сходам насіння ранньої капусти. Наразі розсада розвивається рівномірно, формується здорова коренева система. Через місяць – у відкритий ґрунт. В третій декаді травня – на продаж. Під капусту відвели 26 гектарів. Будемо раді співпраці з охочими придбати капусту та іншу сільгосппродукцію, вирощену нашими господарствами. З понеділка висіваємо інші культури на розсаду. Асортимент овочів в цьому році порадує вітчизняний ринок. Усім добра!», — розповідає Юрій Кормишкін.

Фото: ПАЕК Фото: ПАЕК Фото: ПАЕК

Висівали насіння ранньої капусти 21 лютого. Уже на третій день отримали якісні та дружні сходи. Щоб досягти такого результату, дотримувались температурних показників в теплицях в межах 27 градусів. Після отримання сходів, протягом тижня понижували температуру на 6-10 градусів, після чого перейшли на температуру повітря 12-16 градусів.

При такій температурі розсада буде розвиватись протягом місяця, а далі вона поїде в поле, пояснюють в ПАЕК. Перед висадкою у відкритий ґрунт розсаду будуть закаляти протягом трьох днів, знижувати температуру, для того, щоб рослини не отримали стресу після пересадки у відкритий ґрунт.

Нагадаємо, будівництво тепличного комплексу на базі одного з господарств, що входить до групи компаній ТОВ «СП «ПАЕК», розпочалось восени 2023 року. Новозбудована теплична база дозволить компанії покрити власні потреби в розсаді для вирощування овочевої продукції.