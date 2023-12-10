Миколаївська шаблістка Ольга Харлан 9 грудня зайняла друге місце на першому етапі Гран-прі з фехтування в сезоні 2023-2024 у французькому Орлеані.

Про це повідомили в Національному олімпійському комітеті України.

«Жодного турніру без нагороди - під таким девізом розпочинає олімпійський сезон наша титулована шаблістка Ольга Харлан», — заявили в НОК.

В комітеті зазначили, що Ольга Харлан єдина, хто зумів на цих змаганнях скласти конкуренцію господаркам доріжки, трьом представницям Франції.

Шаблістка перемогла дворазову чемпіонку світу серед юніорів — кореянку Чон Ха Йон з результатом 15:13. Також Ольга Харлан взяла гору над француженкою Сесілією Бердер з результатом 15:11. Лише у фіналі шабліста поступилася іншій представниці Франції — дворазовій призерці Олімпіади-2020 Манон Апіті-Брюне з рахунком 12:15.

«Срібло Орлеана-2023 стало 28-ю нагородою у кар’єрі Ольги Харлан на турнірах серії Гран-прі!», — заявили в НОК.

Нагадаємо, миколаївська шаблістка Ольга Харлан на старті чемпіонату світу з фехтування в Мілані (Італія) перемогла росіянкуАнну Смірнову. Після змагання представниця України відмовилася потиснути руку росіянці, яка, своєю чергою, подала протест через брак «прояву поваги» з боку українки. За це Міжнародна федерація фехтування (FIE) дискваліфікувала Харлан з чемпіонату світу. Після інциденту спортсменка записала відеозвернення, в якому подякувала українцям за підтримку.

Однак 28 липня Міжнародний олімпійський комітет надав Ользі Харлан автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду-2024. МОК висловлює їй підтримку і виділяє квоту на Олімпіаду через те, що вона не мала можливості завоювати її на чемпіонаті світу, а пізніше Всесвітня федерація фехтування призупинила її дискваліфікацію.

Крім того, президент Федерації фехтування України Михайло Ілляшев розкритикував та закликав до відставки голову технічного директорату чемпіонату світу-2023 Дітера Ламера, який опинився у центрі скандалу з дискваліфікацією Ольги Харлан.

Раніше повідомлялося, що вперше в історії журналу Vogue Ukraine присвятив три друковані обкладинки трьом професійним спортсменкам. Одною з героїнь обкладинки стала миколаївська фехтувальниця Ольга Харлан.