«Бачу, що у нас немає більш нагальних проблем»: Сєнкевич опитує миколаївців щодо майбутнього історичної трамвайної підстанції

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич. Архівне фото: «МикВісті»

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич виставив на обговорення через соцмережі питання виставлення на аукціон будівлі колишньої трамвайної підстанції.

Дане опитування він оприлюднив у своїх соціальних мережах.

«Друзі, бачу, що у нас немає більш нагальних проблем. Простежую різні коментарі щодо виставлення на аукціон будівлі колишньої трамвайної підстанції. Хочу почути вашу думку. Як вважаєте?» – написав мер.

Опитування пропонує чотири варіанти розвитку подій:

Місто купує та реставрує будівлю коштом міського бюджету. Бізнес купує будівлю та передає місту для реставрації за кошт міського бюджету. Бізнес купує будівлю, реставрує її і використовує для потреб міста. Бізнес купує будівлю, реставрує і використовує її під власні комерційні цілі.

Станом на 20:18, опитування пройшли вже 1780 осіб. Результати опитування свідчать про перевагу варіанту, коли бізнес купує будівлю, реставрує її і використовує для потреб міста — цей варіант підтримали 42% опитаних.

На другому місці — варіант, коли місто самостійно купує і реставрує будівлю за кошти міського бюджету (21%). 24% респондентів підтримали ідею, що бізнес має реставрувати будівлю та використовувати її для власних комерційних цілей. Лише 13% вважають, що бізнес повинен передати будівлю місту для реставрації за кошт бюджету.

Результати опитування щодо виставлення на аукціон будівлі колишньої трамвайної підстанції, скриншот з телеграм-каналу Сєнкевич Online

Продаж історичної будівлі на Соборній

Як відомо, 9 лютого будівлю першої трамвайної підстанції за адресою вулиця Соборна, 8а виставили на продаж з початковою ціною всього у 3,5 мільйона гривень.

Будівля першої трамвайної підстанції, де нині розміщувалось відділення банку. Фото: «МикВісті»

За словами керівника управління культури Миколаєва Юрія Любарова власник будівлі звертався до мерії з пропозицією придбати будівлю ще до оголошення аукціону, однак міський голова Олександр Сєнкевич відмовився, посилаючись на нестачу коштів.

«МикВісті» запитали у почесного городянина Миколаєва, члена виконкому Сергія Прудкого, який колись був директором банку і викупив цю будівлю для «Аваль», що він думає про можливість викупу об’єкта містом. На що він відповів, що управління культури має зараз шукати можливості придбати цю будівлю за ₴3,5 млн, щоб зберегти пам’ятку архітектури для миколаївців.

Також депутат Миколаївської міської ради, керівник фракції «Європейська солідарність» Олена Кісельова розповіла, що пропозиція скористатись першочерговим правом викупу без аукціону історичної будівлі Трамвайної підстанції на Соборній надійшла у мерію Миколаєва ще пів року тому. При чому власник запропонував придбати будівлю за 3,6 мільйона гривень.

Зокрема думки про те, що виставлену на аукціон історичну будівлю трамвайної підстанції на Соборній треба викупити в інтересах громади міста, дотримується і депутатка Миколаївської міської ради, голова фракції «Слуга народу» Тетяна Домбровська.

А співвласник суднобудівного заводу «Океан» та депутат Миколаївської міської ради Микола Капацина заявив, що готовий виділити 1 мільйон гривень, щоб разом з іншими охочими придбати будівлю для міста.

Депутат Артем Ільюк заявив, що міська влада мала б залучити депутатів до вирішення питання про придбання об'єкта.

В той же час, музикант, волонтер та голова наглядової ради Громадської організації «ДОФ» Володимир Алексєєв підтримав ідею зібрати 3,5 мільйона гривень, щоб викупити будівлю першої трамвайної підстанції у центрі Миколаєва. Він запропонував поєднати у цій будівлі соціальний напрямок з комерційним, що дозволило б приносити місту користь та утримувати історичну будівлю.

Своєю чергою, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що місто не планує викуповувати будівлю колишньої трамвайної підстанції на Соборній за бюджетні кошти.

Як відомо, дану будівлю звели у 1915 році як першу трамвайну підстанцію міста. Але згодом у місті збудували більш просторе приміщення для цих потреб, тому в 1933 році з неї вивезли обладнання і 40 років будівля пустувала.

У 1970 році занедбаний будинок вирішили знести для розширення проспекту Леніна і будівництва підземного переходу. Але стараннями колишнього архітектора міста Ольги Попової, колишню підстанцію вдалося зберегти і після реконструкції там почало працювати кафе «Садко».

Кафе працювало до 1989 року, а потім там відкрили бар «Ассоль». Після розпаду СРСР будівля знову пустувала. А на початку XXI століття власником пам’ятки стала Миколаївська філія банку «Аваль», яке, після ремонту будівлі, розмістила в ній відділення банку.