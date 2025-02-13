Сєнкевич вважає недоцільним купувати історичну Трамвайну підстанцію: «Війна триває, потрібні дрони, машини»

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич. Архівне фото: «МикВісті»

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що місто не планує викуповувати будівлю колишньої трамвайної підстанції на Соборній за бюджетні кошти.

Про це він заявив у коментарі ПН.

За його словами, нині головним пріоритетом є підтримка армії, а бізнес, своєю чергою, може взятися за відновлення цієї історичної споруди.

— Наразі у нас пріоритет один — допомога армії. Що ми і робимо протягом всіх цих років. Ми отримуємо запити від бригад. Потрібні дрони, зарядні станції, машини. Ми допомагаємо кожній бригаді. Ось що зараз важливо. Війна триває, – додав він.

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Олександр Сєнкевич пояснив, що у міста обмежений бюджет, а на відновлення чекають інші важливі об’єкти, серед яких 2-а гімназія, гімназія імені Аркаса, будівля ДОФ, башта Шухова, а також зруйнований через обстріли ДК «Корабельний».

Мер також додав, що, хоча будівля колишньої трамвайної підстанції і є символом міста для багатьох мешканців, її викуп міськими коштами наразі недоцільний, адже після придбання вона потребуватиме значних вкладень у ремонт. Крім того, будівля була приватною власністю і ніколи не перебувала на балансі міста.

— Наразі у бюджеті міста немає вільних коштів, аби придбати будівлю трамвайної підстанції. Ми маємо розуміти, що після купівлі, цей об'єкт потребує обстеження та ремонту, зокрема, вже знаємо, що є проблеми з фундаментом та фасадом, який також пошкоджено через касетні обстріли. Купувати будівлю міським коштом, аби вона просто стояла, руйнувалась далі і чекала на кращі часи — недоцільно та не є логічним, особливо, в умовах війни. Це дійсно великі вкладення, – сказав Олександр Сєнкевич.

Водночас він зазначив, що не бачить нічого поганого, якщо бізнес придбає і відновить цю будівлю. За його словами, в місті є багато об'єктів комунальної власності, де можна створити музей чи центр ветеранів або інше соціально-важливе місце.

— Приміщення трамвайної підстанції триповерхове та має площу 150 м2. Це невелика площа, насправді. Хочу окремо зауважити, що ця будівля ніколи не була у комунальній власності. Не бачу нічого поганого у тому, якщо бізнес придбає її, відремонтує та відкриє там, наприклад, якийсь заклад. Так, містяни вважають цю будівлю символом міста. Проте ми маємо розуміти, що, коли приватна особа придбає обʼєкт, він нікуди не дінеться. Його не перевезуть в інше місце чи місто, не знесуть. Він так само буде знаходитись у нас на Соборній. Думаю, що бізнес зможе бути гарним власником та подарувати нове життя цій будівлі, – сказав він.

Продаж історичної будівлі на Соборній

Як відомо, 9 лютого будівлю першої трамвайної підстанції за адресою вулиця Соборна, 8а виставили на продаж з початковою ціною всього у 3,5 мільйона гривень.

Будівля першої трамвайної підстанції, де нині розміщувалось відділення банку. Фото: «МикВісті»

За словами керівника управління культури Миколаєва Юрія Любарова власник будівлі звертався до мерії з пропозицією придбати будівлю ще до оголошення аукціону, однак міський голова Олександр Сєнкевич відмовився, посилаючись на нестачу коштів.

«МикВісті» запитали у почесного городянина Миколаєва, члена виконкому Сергія Прудкого, який колись був директором банку і викупив цю будівлю для «Аваль», що він думає про можливість викупу об’єкта містом. На що він відповів, що управління культури має зараз шукати можливості придбати цю будівлю за ₴3,5 млн, щоб зберегти пам’ятку архітектури для миколаївців.

Також депутат Миколаївської міської ради, керівник фракції «Європейська солідарність» Олена Кісельова розповіла, що пропозиція скористатись першочерговим правом викупу без аукціону історичної будівлі Трамвайної підстанції на Соборній надійшла у мерію Миколаєва ще пів року тому. При чому власник запропонував придбати будівлю за 3,6 мільйона гривень.

Зокрема думки про те, що виставлену на аукціон історичну будівлю трамвайної підстанції на Соборній треба викупити в інтересах громади міста, дотримується і депутатка Миколаївської міської ради, голова фракції «Слуга народу» Тетяна Домбровська.

А співвласник суднобудівного заводу «Океан» та депутат Миколаївської міської ради Микола Капацина заявив, що готовий виділити 1 мільйон гривень, щоб разом з іншими охочими придбати будівлю для міста.

Депутат Артем Ільюк заявив, що міська влада мала б залучити депутатів до вирішення питання про придбання об'єкта.

В той же час, музикант, волонтер та голова наглядової ради Громадської організації «ДОФ» Володимир Алексєєв підтримав ідею зібрати 3,5 мільйона гривень, щоб викупити будівлю першої трамвайної підстанції у центрі Миколаєва. Він запропонував поєднати у цій будівлі соціальний напрямок з комерційним, що дозволило б приносити місту користь та утримувати історичну будівлю.

Як відомо, дану будівлю звели у 1915 році як першу трамвайну підстанцію міста. Але згодом у місті збудували більш просторе приміщення для цих потреб, тому в 1933 році з неї вивезли обладнання і 40 років будівля пустувала.

У 1970 році занедбаний будинок вирішили знести для розширення проспекту Леніна і будівництва підземного переходу. Але стараннями колишнього архітектора міста Ольги Попової, колишню підстанцію вдалося зберегти і після реконструкції там почало працювати кафе «Садко».

Кафе працювало до 1989 року, а потім там відкрили бар «Ассоль». Після розпаду СРСР будівля знову пустувала. А на початку XXI століття власником пам’ятки стала Миколаївська філія банку «Аваль», яке, після ремонту будівлі, розмістила в ній відділення банку.