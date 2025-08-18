Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

На Одещині частіше затримують зарплати працівникам, ніж на Миколаївщині

Одеська область опинилися серед антирекордсменів за кількістю боргів із заробітної плати. Станом на серпень 2025 року там понад 1,1 тисяч справ. На Херсонщині їх — 864, а на Миколаївщині — 820.

Про це свідчать аналітичні дані Опендатабот, пишуть «МикВісті»

Де найбільше затримують зарплату в Україні. Інфографіка: ОпендатаботДе найбільше затримують зарплату в Україні. Інфографіка: Опендатабот

За даними Єдиного реєстру боржників, на початку серпня 2025 року в Україні понад 35 тисяч випадків заборгованості по заробітній платі. Майже дві тисячі компаній не виплатили гроші своїм працівникам, найбільше серед боржників — державні підприємства та акціонерні товариства.

Найгірша ситуація з виплатами у прифронтовій Сумській області — понад 6,3 тисячі боргів. Далі йде Київ із майже 3,8 тисячі справ, на третьому місці — Дніпропетровська область із понад 2,4 тисячами проваджень.

Чим займаються компанії, які затримують зарплату в Україні. Інфографіка: ОпендатаботЧим займаються компанії, які затримують зарплату в Україні. Інфографіка: Опендатабот
Хто боргує заробітну плану найбільше. Інфографіка: ОпендатаботХто боргує заробітну плану найбільше. Інфографіка: Опендатабот

Згідно з аналітикою Опендатабот, у 56% випадків борги стосуються чоловіків, у 44% — жінок. 

Зазначається, що Реєстр оновлюється постійно, тож дані відображають ситуацію станом на серпень цього року.

Раніше повідомлялось, що за перші шість місяців 2025 року в Україні офіційно відкрили 577 справ про банкрутство громадян

