Україна отримала від ЄС восьмий транш €1 млрд із заморожених активів РФ

Україна отримала 1 мільярд євро від ЄС у межах ініціативи ERA. Фото: flick com libereurope

Україна отримала восьмий транш фінансової допомоги від Європейського Союзу в обсязі 1 мільярд євро.

Кошти надійшли в межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), повідомило Міністерство фінансів.

Ініціатива ERA передбачає виділення Україні 50 мільярдів доларів під гарантії майбутніх доходів від заморожених російських активів. Внесок ЄС у програму становить 18,1 мільярда євро (20 мільярдів доларів).

Загалом у межах ERA Україна вже отримала від Євросоюзу 10 мільярдів євро. Решту коштів планують надавати частинами до кінця 2025 року.

Міністерство фінансів нагадує, що з лютого 2022 року Європейський Союз є найбільшим донором прямої бюджетної підтримки для України — 58,5 мільярда євро. Лише за перші вісім місяців 2025 року країна отримала понад 16,5 мільярда євро від ЄС.

Міністр фінансів Сергій Марченко наголосив, що нові надходження дозволять профінансувати соціальні виплати, відновлення критичної інфраструктури та підтримати стабільність економіки в умовах війни.

Раніше Politico з посиланням на європейських чиновників писало, що Європейська комісія розробляє механізм, який дозволить спрямувати майже 200 мільярдів євро заморожених російських активів на відновлення України після війни.